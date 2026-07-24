В Украине резко переписали цены на аренду 1-комнатных квартир: где стоимость максимально изменилась

В Украине существенно подорожала аренда квартир. За первые 6 месяцев 2026 года стоимость съема жилья увеличилась на 15% – до 15 000 грн. В частности, больше всего цены на съем 1-комнатного жилья выросли в Харькове – сразу на 40%, до 7 000 грн (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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Также, по данным крупного профильного портала, существенно стоимость аренды увеличилась в Запорожье – на 33%. А кроме того:

в Сумах – 27%;

Одессе – 26%;

Тернополе – 22%.

В то же время, подчеркивается, в ряде городов медианная стоимость аренды осталась на уровне начала года. Это:

Винница;

Житомир;

Херсон.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, отмечается, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно по ценам от 4 000 до 22 133 грн. Самая низкая стоимость зафиксирована в Херсоне – 4 000 грн. Среди лидеров также:

Николаев – 6 950 грн;

Харьков, Сумы – по 7 000 грн;

Запорожье, Чернигов – по 8 000 грн;

Кропивницкий – 8 500 грн.

Дороже всего арендовать жилье в Ужгороде 22 133 грн. А также:

Львове – 20 168 грн;

Киеве – 17 000 грн;

Ивано-Франковске – 16 500 грн.

Найти квартиру стало сложнее

В то же время, отметили специалисты, в первом полугодии 2026 года количество активных объявлений о долгосрочной аренде квартир заметно сократилось. Их стало меньше сразу на 5%.

А вот спрос, наоборот, вырос. Нине на одно объявление приходится в среднем 15,1 отзыва, что сразу на 30% больше, чем в начале года.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в нем выросла на 26%, до 49 000 долларов.

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