В Украине резко изменились цены на огурцы: сколько теперь стоит

В Украине наблюдается снижение цен на тепличные огурцы. Теплая погода, установившаяся в стране с середины прошлой недели, заметно ускорила созревание местных овощей. Выборки огурцов в тепличных хозяйствах стремительно увеличиваются, поэтому из-за резкого роста предложения украинские производители вынуждены снижать отпускные цены в этом сегменте.

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В итоге на украинские тепличные комбинаты уже отпускают огурец по 75-125 грн/кг ($1,89-3,02/кг), что в среднем на 17% дешевле недели ранее, сообщает издание Еast-fruit.

Снижающая ценовая динамика в этом сегменте представители тепличных комбинатов объясняют существенным снижением спроса. При этом предложение огурца на рынке продолжает быстро расти.

Также стабильными остаются поставки и более дешевой импортной продукции из Румынии, цена на которую на украинском рынке обычно не превышает 60 грн/кг ($1,45/кг). Средние цены на огурцы (данные Минфина):

Огурцы гладкие (1 кг)

Auchan – 129,90 грн

Metro – 119,90 грн

Megamarket – 138,90 грн

средняя цена – 129,57 грн.

Огурцы в АТБ можно приобрести за 109,95 грн.

Огурцы короткоплодные (1 кг)

Auchan – 129,90 грн

средняя цена – 129,90 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине снизилась цена на импортные помидоры. Тепличный томат производства Турции поступает в продажу по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле недели ранее.

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