В Украине начала появляться первая черешня: сколько стоит ягода на старте сезона

В Украине уже появилась первая черешня нового сезона, но из-за весенних заморозков и ограниченного урожая цены на нее высокие – украинская ягода стоит примерно 180-200 грн/кг. В то же время на старте сезона рынок частично заполняет импортная черешня, которая из-за логистики и дефицита может достигать около 1000 грн/кг.

О старте сезона сообщает "Суспільне.Ужгород". На Закарпатье уже начали созревать ранние сорта, и местные жители собирают первые урожаи, как для собственного потребления, так и для продажи.

Впрочем, старт сезона в этом году сложный, ведь погода была нестабильной, с весенними заморозками и резкими перепадами температур, это напрямую повлияло на количество ягод и общую урожайность. Именно Закарпатская область традиционно первой в Украине выходит на рынок с черешней нового урожая.

Местные садоводы рассказывают, что в благоприятные годы одно дерево может дать до 50 кг ягод, но в 2026 году ситуация значительно хуже. Из-за заморозков и холодных ночей часть цвета просто не дала завязи. Фермеры отмечают, что самая большая проблема последних лет – это нестабильная весна:

деревья рано цветут из-за потепления;

потом приходят ночные заморозки;

даже 1-2 холодных дня могут уничтожить значительную часть урожая.

В результате урожайность падает, а цена на ранние ягоды растет. Первые цены на рынке уже показывают, что черешня в этом сезоне будет недешевой. На украинских рынках ситуация выглядит так:

Закарпатская ранняя черешня – примерно 180-200 грн за 1 кг;

Импортная черешня (преимущественно из Греции) до 1000 грн за 1 кг.

Самой дорогой пока остается именно импортная продукция, которая фактически заполняет рынок до момента массового созревания украинских ягод. В Ужгороде, например, в начале сезона почти всю черешню на прилавках составляет импорт, тогда как местная ягода только начинает появляться в небольших объемах. Разница в цене между украинской и импортной черешней объясняется сразу несколькими факторами:

расходы на логистику и транспортировку;

сезонный дефицит ранних ягод в Украине;

меньшее предложение на старте сезона;

высокий спрос на первые ягоды, когда альтернатив почти нет.

Фактически импортная черешня выполняет роль "заполнителя рынка" до момента, когда украинские производители выходят на массовые объемы. Закарпатские садоводы говорят, что 2026 год не стал исключением в климатических вызовах. Погодные условия снова ударили по урожайности.

Жители региона отмечают, что деревья стали более чувствительными к изменениям климата, теплая весна стимулирует быстрое цветение, но последующие похолодания часто "обнуляют" часть урожая. В результате часть деревьев дает значительно меньше плодов, а отдельные насаждения почти не плодоносят.

Для многих хозяйств это означает меньшие объемы продаж и более высокую себестоимость продукции. Сейчас рынок находится на самом старте сезона, когда цены традиционно самые высокие. Предложение украинской черешни пока ограничено, поэтому она не может существенно влиять на общую ценовую ситуацию.

Цены на черешню в супермаркетах

В супермаркетах цены на черешню пока выглядят значительно выше среднего уровня и остаются разными в зависимости от места продажи. По мониторингу OBOZ.UA, еще не во всех крупных сетях супермаркетов началась продажа ягоды, однако в имеющихся стоимость колеблется в среднем по 753,40 грн/кг. В частности:

"Novus" – 599 грн/кг;

"Сильпо" – 799 грн/кг;

"GoodWine" – 2490 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сезон закарпатской клубники (земляники садовой) в Украине распространяется все увереннее – только за неполную неделю стоимость этой сочной ягоды на "Столичном" рынке в Киеве упала почти на 50%. В общем, по состоянию на 15 мая ее цена составляет 140 грн/кг.

