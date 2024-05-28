В Украине "развернули" цены на популярное топливо: что происходит на АЗС

Оптовые цены на дизель в Украине начали снижаться. Причина снижение европейских котировок. При этом на АЗС ресурс дешевеет уже несколько недель.

Об этом сообщает Enkorr. Там отметили:

с 20 по 23 мая европейские котировки присели в среднем на 0,75 грн/л;

"в противоходе работал валютный курс: Нацбанк ослабил курс доллара на 0,49 грн/доллар", а на межбанке доллар преодолел отметку 40 грн/л.

"Как эти два фактора отразились на ценах? Средняя цена на дизель снизилась на 0,24 грн/л, до 43,51 грн/л. Очевидно влияние котировок было сильнее. ... Оптовые цены изменили тренд: после роста в последнее время снова начали проседать", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: импорт же дизтоплива снижается 5-ю неделю подряд. Что, тем не менее, "не приносит желаемого результата в виде роста маржинальности".

Причина же этого в том, что большого спроса на ресурс в Украине нет. "Настоящие реалии: профицитный рынок при нерастущем потреблении", – констатируется в материале.

Сколько дизель стоит на АЗС

В то же время, на АЗС дизель дешевеет уже несколько недель подряд. Так, с 8 мая, когда начался текущий этап снижения цен, они опустились на 1,24 грн/л – 28 мая дизель стоит в среднем 52,76 грн/л.

В целом же крупные сети продают дизель по 47,5-56,99 грн/л. Дешевле всего – Фактор – 47,5 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 49,45 грн/л;

Маркет – 49,49 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках SOCAR, 56,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 55,99 грн/л;

Shell – 55,49 грн/л;

KLO – 55,09 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, повышение акцизов на топливо не приведет к резкому росту его стоимости на АЗС. А вот небольшое подорожание, все же, произойдет. По прогнозам аналитиков, цены на бензин и дизель вырастут на 1-1,5 грн/л.

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