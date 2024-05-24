АЗС перепишут цены на все топливо: как изменится его стоимость после повышения акцизов

Повышение акцизов на топливо не приведет к резкому росту его стоимости на АЗС. А вот небольшое подорожание, все же, произойдет. По прогнозам аналитиков, цены на бензин и дизель вырастут на 1-1,5 грн/л.

Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС). В то же время, там признали: автогаз подорожает немногим больше – более чем на 5 грн/л.

"Согласно опубликованному проекту Минфина, не будет во втором полугодии никакого подорожания до 80 грн/литр. Министерство не желает инфляционных шоков и для экономики, и для людей. Исходя из изменений акциза, цена на горючее поднимется во втором полугодии на 1-1,5 грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: подорожание зацепит многих. В частности:

кто много ездит;

бизнес, у которого горючее составляет значительную часть в себестоимости услуг – "например, автоперевозчики".

Сколько будет стоить топливо

На 24 мая же крупные сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", выставили цены на бензин А-95 на среднем уровне 56 грн/л (на 1 коп. дешевле, чем днем ранее). Кроме того:

на дизель – 52,8 грн/л (подешевел на 3 коп.);

автогаз – 26,72 грн/л (подешевел на 1 коп.).

Таким образом, если прогноз ЦЭС сбудется, то, отталкиваясь от актуальных средних цен, после подорожания бензин А-95 будет стоить 57-57,5 грн/л. В то же время:

дизель – 53,8-54,3 грн/л;

выше 31,72 грн/л.

Как хотят повысить акцизы на топливо

Законопроект о повышении акцизов на автотопливо – в частности, бензин, дизель и автогаз – уже зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предполагает, что акцизы на топливо будут подняты до европейского уровня к 2028 году, а поэтапное повышение начнется уже с 1 июля 2024-го. По проекту закона, до 2028 года предлагается установить ставки акцизного налога на:

бензины – 359 евро за 1 тыс. литров (сейчас 215,5 евро);

дизельное топливо – 330 евро за 1 тыс. литров (сейчас 139,5 евро);

сжиженный газ – 277 евро за 1 тыс. литров (в предыдущей редакции было 70 евро, как сейчас).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке.

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