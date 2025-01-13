В Украине разоблачили состав "липового" кофе: подделку продавали под видом известных марок

В Киевской области разоблачили деятельность подпольного цеха, где производили поддельный кофе, под видом известных брендов. Изъята фальсифицированная продукция на сумму около 20 миллионов гривен, продолжается расследование по установлению всех причастных лиц.

Видео дня

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Сам бренд не называется. Однако, исходя из цветовой гаммы упаковок, которая видна на фотографиях, речь может идти, среди прочего, о кофе Lavazza.

Преступная группировка, возглавляемая местным жителем, организовала масштабное производство фальсифицированного товара, распространяемого через интернет, розничные магазины и местные рынки. Организаторы схемы использовали складские помещения для размещения производственного оборудования, необходимого для производства и фасовки кофейной продукции. Чтобы придать фальсификату "оригинальный вид", злоумышленники использовали полиграфическое оборудование для создания упаковок с логотипами известных торговых марок.

Продукция производилась без разрешительных документов, лицензий или договоров с правообладателями брендов. Операция по разоблачению преступной деятельности проводилась совместными усилиями детективов БЭБ и работников Киберполиции при поддержке Киевской областной прокуратуры.

В ходе расследования правоохранители провели 19 обысков в Киеве и области. Результаты обысков:

изъято более 4,5 тысяч упаковок поддельного кофе, которые готовили к продаже;

конфисковано почти 140 мешков кофейного сырья без маркировки;

изъято специальное оборудование для изготовления и фасовки кофе, а также полиграфическое оборудование, которое использовалось для подделки упаковок;

правоохранители также конфисковали 4 легковых автомобиля, два грузовика, компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию, черновые записи и наличные деньги на сумму около 70 тысяч долларов США.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители работают над установлением полного круга лиц, причастных к этой схеме. Оперативное сопровождение дела осуществляют работники Департамента киберполиции, а процессуальное руководство обеспечивают прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Черновицкой области будут судить продавца контрафактного горючего. Установлено, что он действовал в составе преступной группировки, которая реализовывала контрафакт на АЗС на территории ряда областей – в частности, Ивано-Франковск

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!