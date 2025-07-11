В Украине разоблачили масштабную сделку на импорте лекарств: потери достигают десятков миллионов гривен

Сотрудники украинской таможни разоблачили схему уклонения от уплаты таможенных платежей при импорте лекарственных средств. Применение неправомерно сниженной ставки НДС в размере 7% вместо 20% нанесло госбюджету ущерб на более 86 млн грн.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС). Отмечается, что нарушителем оказалась компания, которая профилируется на международной торговле.

При ввозе в Украину лекарственного средства она заявила ставку налога на добавленную стоимость в размере 7%. В качестве основания было в регистрационном удостоверении на лекарственное средство было указано, что препарат произведен иностранным и украинским предприятиями.

Но оказалось, что на самом деле лекарственное средство производилось исключительно иностранной компанией. Кроме того, сведения о нем отсутствовали в Государственном реестре лекарственных средств Украины, что подтвердили в Госслужбе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Таким образом, предоставленное регистрационное удостоверение не может распространяться на заявленные к оформлению препараты как основание для применения сниженной ставки НДС. Поэтому таможенники составили протокол о совершении действий, направленных на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 485 Таможенного кодекса Украины) на общую сумму причиненного ущерба 405 тыс. гривен.

Из-за риска импорта и других лекарственных средств по аналогичной схеме в ГТС провели проверку ввоза в Украину лекарственных средств с применением ставки НДС в размере 7%. В результате стало известно о:

около 100 аналогичных фактах импорта лекарственных средств с неправомерным применением льготы;

с неправомерным применением льготы; отсутствие у украинских производителей лицензированных производственных мощностей за рубежом, на которых возможно производить лекарственные средства в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Общую сумму потенциальных потерь государственного бюджета оценили в примерно 86 млн грн. Сейчас документирование нарушений таможенного законодательства продолжается.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с марта в Украине сделали первый шаг к реформированию фармацевтического рынка. Министерство здравоохранения заявило о якобы успешном снижении цен на лекарства аж на 30%, при этом не уточнило, что накануне такого снижения произошло стремительное подорожание. Рост цен произошел именно на те препараты, которые подешевели в марте.

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