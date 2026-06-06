В Украине растут цены на квартиры, хотя спрос снижается

В Украине в течение мая количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке росло в западных и северных областях, в восточных и центральных – падало. Заметно увеличение предложения в Волынской (+ 10%), Сумской (+ 10%) и Черниговской (+ 8%) областях. Значительное уменьшение фиксировалось в Киеве (-11%).

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По данным DIM.RIA, цены на вторичное жилье преимущественно росли в течение мая. Наибольший скачок произошел в Черновицкой (+12%), Кировоградской (+9%) и Ровенской (+8%) областях. Заметное уменьшение цен фиксировалось в Херсонской (-9%) и Черниговской областях (-8%).

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру в мае зафиксирована на Херсонщине – $15,5 тыс. (-9% по сравнению с апрелем). Самое дорогое жилье в Киеве: средняя стоимость в мае составила $89 тыс.

Если рассматривать столицу подробнее: самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира на вторичном рынке в мае в среднем стоила $180 тыс., а самым бюджетным – Деснянский, где средняя стоимость такой квартиры составила $48 тыс.

В течение мая спрос на вторичное жилье продолжил падать. Значительное уменьшение интереса – в Херсонской (-18%), Сумской (-11%) и Черновицкой (-9%) областях. Рост спроса в этом месяце зафиксирован в Закарпатской (+15%) и Ровенской (+9%) областях.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы до 1 июля получат информацию о необходимости уплатить налоги на недвижимость. Платить надо только за "лишние" квадратные метры. При том стоимостьналога составляет до 1,5% от минималки за прошлый год – 120 грн за каждый кв.м.

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