В Украине растет количество вакансий для подростков: какие должности предлагают и сколько им платят

В 2025 году Служба занятости помогла 98 несовершеннолетним украинцам найти работу во время летних каникул, среди популярных вакансий – официанты, продавцы, упаковщики, бариста. Заработная плата в среднем составляет от 16 000 до 37 000 гривен в месяц в зависимости от региона и должности.

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Об этом сообщает Государственная служба занятости. С начала года уже трудоустроено 164 несовершеннолетних граждан, из которых 98 человек – именно на период каникул, с 1 июня.

Отмечается, что такое трудоустройство не только дает возможность заработать, но и помогает подросткам определиться с будущей профессией, почувствовать ответственность за свой труд и получить ценный опыт. Активно в этом направлении работает Ивано-Франковская областная служба занятости, которая уже помогла найти работу 35 подросткам – это более 20% от общего количества по Украине. Из них 29 человек были устроены именно в летний период.

На втором месте – Днепропетровская область, здесь с начала года работу нашли 20 человек, 13 из них – летом. Большинство из них трудоустроены в производственное предприятие "Стеклянный альянс", где работают упаковщиками готовой продукции. Волынь еще одна активная область – 19 человек нашли работу с начала года, из них 14 именно летом.

Среди самых популярных сезонных профессий, которые выбирает молодежь, – официант, продавец, упаковщик. Официантами работает более двух десятков подростков, еще по 12 в роли продавцов и упаковщиков. Также среди распространенных профессий – бариста, повара, суши-мастера, работники сельского хозяйства, ученики мастеров, кухонные работники, ассистенты воспитателей, библиотекари, швеи и даже маникюрщики.

Что касается оплаты труда, то, несмотря на сокращенное рабочее время (для 16–18-летних – 36 часов в неделю, для 15-16-летних – 24 часа), заработные платы достаточно конкурентные. В курортных регионах, например Одесса, официантам и баристам предлагают заработки на уровне 25 000-37 000 гривен в месяц. В меньших городах или для простых работ, как упаковка или мытье посуды, оплата может составлять 16 000-20 000 гривен. Часто оплата почасовая или зависит от выработки.

Государственная служба занятости не только помогает найти работу, но и сопровождает подростков до и после трудоустройства. Молодежи предлагаются профориентационные консультации, помощь с выбором направления обучения, информация о правах, социальных гарантиях, возможности обучения. В случае необходимости проводится индивидуальное сопровождение, предусматривающее юридическую, психологическую поддержку, адаптацию на новом рабочем месте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году самыми популярными вакансиями стали продавцы, подсобники и водители — суммарно более 38 тысяч запросов. Рынок труда демонстрирует высокий спрос на простые и прикладные профессии, что свидетельствует о стремлении бизнеса быстро закрывать базовые потребности в кадрах.

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