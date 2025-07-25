Найдут работу быстрее других: украинцам рассказали, за кем активно охотятся на рынке труда

В 2025 году самыми популярными вакансиями стали продавцы, подсобники и водители — суммарно более 38 тысяч запросов. Рынок труда демонстрирует высокий спрос на простые и прикладные профессии, что свидетельствует о стремлении бизнеса быстро закрывать базовые потребности в кадрах.

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Об этом сообщает Государственная служба занятости. Всего в течение года было открыто более 231 тысячи вакансий с зарплатами, которые достигали 230 тысяч гривен в месяц.

Все эти предложения охватывали 3303 профессии. Однако среди этого огромного массива можно выделить десятку наиболее популярных направлений – именно в этих сферах украинский бизнес и государственные учреждения больше всего нуждались в работниках:

продавцы – абсолютные лидеры;

Чаще всего в 2025 году работодатели искали продавцов продовольственных товаров и других категорий. Было зафиксировано 17,9 тысячи таких вакансий. Это объясняется высокой мобильностью населения, развитием торговли даже в военный период и постоянной потребностью в специалистах, которые могут работать без длительного обучения.

подсобные работники;

Эта категория охватывает широкий спектр простых, но необходимых на каждом предприятии функций — от грузовых работ до помощи на производстве. Всего было открыто 10,8 тысячи вакансий для подсобников.

водители;

Востребованность водителей сохраняется стабильно высокой. В 2025 году работодатели искали не только водителей легковушек, но и тех, кто может работать на автобусах, трамваях, троллейбусах и даже погрузчиках. Всего опубликовано 9,4 тысячи таких предложений.

повара;

Сфера общественного питания восстанавливается даже в прифронтовых регионах. Вакансии поваров остаются среди самых популярных – в течение года было открыто 7,8 тысячи предложений.

медсестры и медбратья;

Медицинская отрасль нуждается в постоянном усилении. Сестры медицинские в операционных, смотрители за больными, работники в стоматологии и диетологи — общее количество вакансий составило 7,1 тысячи.

уборщики;

Чистота на производствах, в учреждениях и офисах всегда остается приоритетом. Было открыто 6,9 тысячи вакансий для уборщиков служебных помещений и смежных специальностей.

бухгалтеры;

Несмотря на автоматизацию, профессиональные специалисты в учете все еще остаются незаменимыми. В течение года Госслужба занятости зафиксировала 5,7 тысячи запросов на бухгалтеров, главных бухгалтеров, экономистов и финансовых экспертов.

администраторы;

Работодатели активно искали офис-менеджеров, администраторов зала, администраторов кинотеатров и подобных специалистов. Всего на рынке было представлено 3,2 тысячи таких вакансий.

швеи;

Спрос на легкую промышленность постепенно восстанавливается. Более 2,9 тысячи вакансий предлагали именно швеям — как на небольшие ателье, так и на крупные фабрики, где нужна кооперация с конструкторами одежды, закройщиками и модельерами.

охранники.

Несмотря на войну, а иногда именно из-за нее, растет спрос на специалистов по безопасности. Было открыто 2,7 тысячи вакансий для охранников в разных сферах: от супермаркетов до логистических центров.

Такие данные показывают, что рынок труда в Украине в 2025 году требует как рабочих, так и технических специалистов, а также работников с начальным уровнем квалификации. Спрос на специалистов в сфере обслуживания, логистики, медицины и производства остается стабильно высоким.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не хватает около 40 тысяч водителей грузовиков, что приводит к простою третьей части транспортного парка. Работодатели готовы платить от 38 до 42,5 тысяч гривен, но без улучшения условий труда проблема будет только усугубляться.

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