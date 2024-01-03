В Украине расширили єВідновлення: заработал механизм компенсаций за разрушенное жилье

В Украине в рамках программы єВідновлення заработал механизм выплат за разрушенное жилье. Владельцы жилищных сертификатов уже начали делать первые бронирования.

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Об этом рассказала глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, уже сформировано 1826 жилищных сертификатов.

"Я надеюсь, что мы увидим и первые сделки купли-продажи недвижимости с использованием жилищного сертификата. Для нас было важно запустить компенсации, связанные непосредственно с разрушенным жильем.

На сегодняшний день мы видим огромное количество и заявлений, и информационных сообщений. У нас есть соответствующая статистика: Донецкая, Харьковская, Херсонская, Киевская, Черниговская области. Это те области, где больше всего зафиксировано именно не поврежденное, а разрушенное жилье", – сказала Шуляк.

Она добавила, что программа уже расширена. "Можно получать до 350 тысяч, если это повреждение квартиры, и до 500 тысяч, если это поврежден частный жилой дом", – сообщила депутат.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, с 27 декабря украинцы, имеющие жилищные сертификаты как компенсацию за уничтоженное в результате войны имущество, могут подать заявление о бронировании средств для приобретения нового дома. Граждане могут купить дом или квартиру.

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