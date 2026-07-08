В Украине раскрыли "офисы" по изготовлению поддельных медицинских документов: как они работали

В Киеве правоохранители раскрыли масштабную сеть подпольных "офисов", где ежедневно изготавливали более 3 тысяч поддельных медицинских документов, которые использовались, в частности, для получения отсрочки от мобилизации. В ходе обысков изъяли более 5 тысяч медицинских бланков, свыше 370 печатей и штампов, а одному из участников схемы уже сообщили о подозрении – ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. По информации правоохранителей, подпольная "полиграфия" действовала одновременно на территории столицы и Киевской области.

Злоумышленники изготавливали широкий спектр поддельных документов — от обычных медицинских справок до полноценных врачебных заключений и результатов обследований. Наибольшую прибыль приносило изготовление документов для военнообязанных.

В них указывалось, что сами мужчины или их близкие родственники якобы страдают тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, не могут самостоятельно передвигаться и нуждаются в постоянном постороннем уходе. Именно такие документы использовались в качестве основания для оформления отсрочки от призыва на военную службу.

Дельцы рекламировали свои услуги через интернет

Для поиска клиентов организаторы схемы создали несколько специализированных веб-сайтов. На этих ресурсах открыто предлагали полный перечень услуг, публиковали цены, условия оформления заказа и доставки готовых документов.

Ежедневно с заказчиками работали от пяти до семи менеджеров. Они консультировали клиентов, уточняли необходимые данные и передавали информацию в подпольные типографии по электронной почте или через мессенджеры. Само производство было организовано в специально оборудованных офисах.

Там участники схемы заполняли официальные медицинские бланки, вносили вымышленные диагнозы, персональные данные заказчиков, информацию о врачах, которые якобы проводили обследования, после чего ставили поддельные печати и штампы. Чистые бланки медицинских документов заказывали крупными партиями через подставные компании.

Соблюдали строгую конспирацию

Чтобы избежать разоблачения, каждый сотрудник получал специальную инструкцию по конспирации. Организаторы регулярно меняли местоположение офисов, использовали новые телефонные номера и запрещали сотрудникам рассказывать знакомым о своей деятельности.

Также им не разрешалось надолго покидать рабочие места или даже знакомиться с сотрудниками соседних офисов. Готовые документы отправляли клиентам по всей Украине через логистические компании, используя вымышленные личные данные отправителей. Оплату получали на счета фиктивных предприятий или подставных лиц, после чего деньги обналичивали и распределяли между участниками преступной схемы.

Сколько зарабатывали участники

По оперативным данным правоохранительных органов, один сотрудник такого офиса ежемесячно получал более 200 тысяч гривен, что составляло лишь около 10 % дохода от реализации изготовленной продукции. Только одна подпольная типография за день могла изготовить примерно 500 различных поддельных медицинских документов, а в целом сеть ежесуточно выпускала более 3 тысяч фальшивых справок и заключений.

Правоохранители провели серию санкционированных обысков как в помещениях, где работали типографии, так и по местам жительства фигурантов. В ходе следственных действий были изъяты:

более 5 тысяч медицинских бланков;

более 370 печатей и штампов различных учреждений;

готовые поддельные медицинские документы, оформленные на разных лиц;

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

упаковочные материалы;

денежные средства;

другие вещественные доказательства.

В настоящее время одному из фигурантов уже сообщено о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех участников преступной схемы, после чего их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во Львове раскрыли масштабную мошенническую схему, участники которой под видом сотрудников финансовых сервисов выманивали деньги у граждан Украины и стран Европейского Союза. Общая сумма установленного ущерба уже превысила 50 тысяч евро, что составляет около 2,7 миллиона гривен.

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