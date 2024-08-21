В Украине работают "опасные" обменники: где нельзя покупать доллары

В Украине работает целая сеть нелегальных пунктов обмена валют. Они не только не платят налоги, но и могут продавать фальшивки. Некоторые фальшивомонетчики специально создают фейковые пункты обмена.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, самый простой способ – проверить, есть ли обменник, которым вы планируете воспользоваться, в реестре легальных пунктов обмена валют Нацбанка. Здесь все легальные пункты указаны с адресом и названием компании. Обратите внимание, выдадут ли вам чек. Также следует проверить, есть ли все документы в обменнике. Обязательно должно быть:

копия лицензии НБУ на обмен валют на видном месте;

на кассе или в зоне обслуживания клиентов должен быть распечатан документ об установленных курсах валют на текущий момент, он должен содержать печать финансовой компании и подпись ее ответственного сотрудника.

Легальные пункты обмена – это гарантия, что вы не получите фальшивки, а ваши права защищены. "Легальные пункты обмена валют платят налоги. Поэтому, выбирая услуги легального бизнеса, в том числе в сфере обмена валют, вы также вносите собственный вклад в финансирование победы и делаете шаг для уменьшения теневой экономики", – рассказывают в одной из финкомпаний. Всего в Украине по состоянию на июнь 2024 работают 3907 обменников. За последний год их количество колеблется от 3,7 тыс. до 3,9 тыс. Речь идет только о легальных пунктах обмена.

Последний перечень легальных обменников можно скачать здесь. Важно не просто проверить, есть ли у компании, услугами которой вы планируете воспользоваться, лицензия. Иногда мошенники могут использовать название и лицензию другой компании. Поэтому обязательно нужно проверять, соответствует ли в реестре адрес тому, где находится обменник.

Как сообщал OBOZ.UA, по официальным данным, в июле на банковских счетах украинцев заметно уменьшилось гривневых средств, хотя в самих банках средств стало больше. Деньги населения ушли на отпуска, генераторы, иностранную валюту и ОВГЗ.

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