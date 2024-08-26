В Украине проверяют адреса: какие данные подлежат верификации

Органы местного самоуправления начали заполнять Единый государственный реестр адресов (ЕГРА), который станет единственной базой данных адресов, где у каждого населенного пункта, улицы или дома будет уникальный идентификатор. Таким образом, в Украине начали проводить верификацию адресов.

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Об этом сообщили на Правительственном портале. Там отметили, что в настоящее время определенные лица в уже более тысячи общин:

прошли обучение, как работать с реестром;

получили доступ к кабинетам Адресного реестра;

начали верификацию адресов.

В целом же, подчеркивается, больше всего адресов уже верифицировали в Сумах – 94%, и Нежине Черниговской области – 90%. Среди территориальных общин же наиболее результативная Локачинская в Волынской области – там верифицировано уже 95% адресов.

Какие данные будут проверяться при проведении верификации адресов

Как рассказали ранее в Мининфраструктуры, верификация состоит из нескольких шагов. В частности:

верификация названий улиц;

добавление геометрии улиц;

добавление исторических и синонимических названий улиц;

добавление документов, подтверждающих существование адресов;

верификация номеров адресов (здания);

в дальнейшем будет осуществлена ​​и верификация помещений.

Зачем в Украине начали проверять адреса

В целом же, отметили там, целью верификации является систематизация адресной информации и создание единого достоверного источника адресных данных. Которые помогают:

уменьшить количество ошибок;

противодействовать мошенничеству в отношении прав собственности на недвижимость.

"ЕГРА также будет способствовать уменьшению возможности мошенничества по правам собственности на недвижимость", – говорится в сообщении.

В правительстве же в свою очередь отметили: качественные данные в реестре обеспечат прозрачность в начислении налогов.

Как сообщал OBOZ.UA, верификацию должны будут проходить и украинцы – покупающие билеты на поезда на ряд международных рейсов. Процедура будет осуществляться через Дія.Підпис.

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