В Украине проверяют адреса: какие данные подлежат верификации
Органы местного самоуправления начали заполнять Единый государственный реестр адресов (ЕГРА), который станет единственной базой данных адресов, где у каждого населенного пункта, улицы или дома будет уникальный идентификатор. Таким образом, в Украине начали проводить верификацию адресов.
Об этом сообщили на Правительственном портале. Там отметили, что в настоящее время определенные лица в уже более тысячи общин:
- прошли обучение, как работать с реестром;
- получили доступ к кабинетам Адресного реестра;
- начали верификацию адресов.
В целом же, подчеркивается, больше всего адресов уже верифицировали в Сумах – 94%, и Нежине Черниговской области – 90%. Среди территориальных общин же наиболее результативная Локачинская в Волынской области – там верифицировано уже 95% адресов.
Какие данные будут проверяться при проведении верификации адресов
Как рассказали ранее в Мининфраструктуры, верификация состоит из нескольких шагов. В частности:
- верификация названий улиц;
- добавление геометрии улиц;
- добавление исторических и синонимических названий улиц;
- добавление документов, подтверждающих существование адресов;
- верификация номеров адресов (здания);
- в дальнейшем будет осуществлена и верификация помещений.
Зачем в Украине начали проверять адреса
В целом же, отметили там, целью верификации является систематизация адресной информации и создание единого достоверного источника адресных данных. Которые помогают:
- уменьшить количество ошибок;
- противодействовать мошенничеству в отношении прав собственности на недвижимость.
"ЕГРА также будет способствовать уменьшению возможности мошенничества по правам собственности на недвижимость", – говорится в сообщении.
В правительстве же в свою очередь отметили: качественные данные в реестре обеспечат прозрачность в начислении налогов.
Как сообщал OBOZ.UA, верификацию должны будут проходить и украинцы – покупающие билеты на поезда на ряд международных рейсов. Процедура будет осуществляться через Дія.Підпис.
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