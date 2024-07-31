В Украине начали проверять адреса: какие данные хотят верифицировать

В Украине начали проводить верификацию адресов. Цель – систематизация адресной информации и создание единого достоверного источника адресных данных, где каждые населенный пункт, улица, здание или сооружение будут иметь уникальный идентификатор и единственное правильное название.

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. Там объяснили: данные из адресного реестра имеют большое значение для взаимодействия между информационными системами. Ведь они помогают:

уменьшить количество ошибок;

противодействовать мошенничеству в отношении прав собственности на недвижимость.

"Органы местного самоуправления приступили к верификации адресов в Едином государственном реестре адресов (ЕГРА). ... ЕГРА также будет способствовать уменьшению возможности мошенничества по правам собственности на недвижимость", – говорится в сообщении.

Какие данные будут проверяться при проведении верификации адресов

Как рассказали в Мининфраструктуры, верификация состоит из нескольких шагов. В частности:

верификация названий улиц;

добавление геометрии улиц;

добавление исторических и синонимических названий улиц;

добавление документов, подтверждающих существование адресов;

верификация номеров адресов (здания);

в дальнейшем будет осуществлена ​​и верификация помещений.

Кто будет проводить верификацию адресов в Украине

В настоящее время для проведения верификации уже сформировано 24 команды "менторов" из 71 специалиста ОВА, РГА и общин. Кроме того, обучено 1 360 специалистов, "которые получили соответствующий сертификат о готовности к работе и подтвердили свои навыки".

"Более 954 общин уже прошли теоретическое и практическое обучение. Получают доступ в кабинеты Адресного реестра и начинают верификацию адресов", – рассказали в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, верификацию должны будут проходить и украинцы – покупающие билеты на поезда на ряд международных рейсов. Процедура будет осуществляться через Дія.Підпис.

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