В Украине начали проверять адреса: какие данные хотят верифицировать
В Украине начали проводить верификацию адресов. Цель – систематизация адресной информации и создание единого достоверного источника адресных данных, где каждые населенный пункт, улица, здание или сооружение будут иметь уникальный идентификатор и единственное правильное название.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. Там объяснили: данные из адресного реестра имеют большое значение для взаимодействия между информационными системами. Ведь они помогают:
- уменьшить количество ошибок;
- противодействовать мошенничеству в отношении прав собственности на недвижимость.
"Органы местного самоуправления приступили к верификации адресов в Едином государственном реестре адресов (ЕГРА). ... ЕГРА также будет способствовать уменьшению возможности мошенничества по правам собственности на недвижимость", – говорится в сообщении.
Какие данные будут проверяться при проведении верификации адресов
Как рассказали в Мининфраструктуры, верификация состоит из нескольких шагов. В частности:
- верификация названий улиц;
- добавление геометрии улиц;
- добавление исторических и синонимических названий улиц;
- добавление документов, подтверждающих существование адресов;
- верификация номеров адресов (здания);
- в дальнейшем будет осуществлена и верификация помещений.
Кто будет проводить верификацию адресов в Украине
В настоящее время для проведения верификации уже сформировано 24 команды "менторов" из 71 специалиста ОВА, РГА и общин. Кроме того, обучено 1 360 специалистов, "которые получили соответствующий сертификат о готовности к работе и подтвердили свои навыки".
"Более 954 общин уже прошли теоретическое и практическое обучение. Получают доступ в кабинеты Адресного реестра и начинают верификацию адресов", – рассказали в министерстве.
Как сообщал OBOZ.UA, верификацию должны будут проходить и украинцы – покупающие билеты на поезда на ряд международных рейсов. Процедура будет осуществляться через Дія.Підпис.
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