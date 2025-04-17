В Украине продают паски почти за 5 тыс. грн: сколько стоит пасхальная выпечка и где выгоднее покупать

В Украине в этом году покупателей решили удивить премиум-пасками, которые обычно покупают как подарок или арт-объекты, в 2025 году стоимость таких шедевров варьируется от 2099 до 4660 грн, тогда как обычные магазинные стоят от 90 до 130 грн. Если же испечь дома, то одна паска обойдется всего в 50 грн.

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OBOZ.UA провел мониторинг нынешних пасхальных шедевров и собрал самые интересные варианты. А также проанализировал, сколько будет стоить кулич украинцам, если испечь его собственноручно.

В 2025 году настоящим трендом стали пасхальные кексы, которые не только вкусны, но и оформлены в качестве подарочных наборов. Они часто встречаются на обзорах в социальных сетях и шокируют украинцев по своей стоимости. Часто в комплекте идет фирменный нож, декорированная тарелка или дизайнерская упаковка. Такие изделия – это не просто праздничный хлеб, а полноценный презент или часть пасхальных бокс-сетов. В этом году OBOZ.UA удалось найти такие шедевры:

"Сільпо" – паска "Vogue" фисташка, 1 кг - 2099 грн. Фисташковая паста, глазурь, индивидуальная упаковка и эксклюзивная рецептура. Продается ограниченным тиражом, позиционируется как десерт премиум-класса;

"Joy" – большая паска с маракуей и тортик – 4660 грн. Это подарочный набор, включающий ручную роспись, оригинальную форму, расписанный тортик и экзотическую начинку (маракуя). Стоимость объясняется брендовым оформлением, ручным трудом и позиционированием как "кулич для подарка";

"Choco Yummy " – пасхальный кекс Fiasconaro Dolce&Gabbana Colomba Strawberry – 4999 грн. Итальянский бренд, коллекционная упаковка, в комплекте дизайнерский нож. Выпечка с клубникой и глазурью в сотрудничестве с модным домом Dolce & Gabbana. Это больше fashion объект, чем просто десерт.

Какая стоимость пасок в супермаркетах

Для тех, кто ищет что-то простое и традиционное без подарочных украшений и росписей, супермаркеты предлагают широкий ассортимент готовых пасок по очень демократичным ценам. В этом году стоимость паски весом в 500 г такова:

" АТБ" – 500 г паски – 94,70 грн. Бюджетный вариант в простой упаковке, производится серийно, без чрезмерной ручной работы;

"Varus" – 500 г паски – 90,90 грн. Еще один пример доступной пасхальной выпечки, вкус и состав привычны: изюм, глазурь, немного посыпки – ничего лишнего;

"Сільпо" – 500 г кулича – 129,40 грн. Вариант из среднего ценового сегмента, лучшая рецептура и презентация, часто доступны со вкусовыми вариациями (например, с апельсиновой цедрой или фисташками).

Таким образом, магазинные паски в 2025 году стоят в 50 раз дешевле, чем некоторые варианты у кондитерских премиум-класса. Также украинцы могут приготовить паски дома – это не только экономично, но и душевно. Такой вариант позволяет самостоятельно выбрать качественные ингредиенты, регулировать сладость, добавлять любимые сухофрукты, орехи или специи.

OBOZ.UA подсчитали, сколько будет стоить испечь паску по классическому рецепту на 3–4 формы (по 500–600 г каждая). Состав ингредиентов и средняя стоимость (по данным "Минфина" по состоянию на апрель 2025 г.):

пшеничная мука (800 г) – 18,20 грн

молоко 2,5% (220 мл) – 11,10 грн

дрожжи живые (25 г) – 3,60 грн

яйцо (1 шт.) – 6,20 грн

желток (из 1 яйца) – 6,20 грн

сметана 20% (2 ст. л. ≈ 50 г) – 4,90 грн

сахар (225 г) – 7,42 грн

ванильный сахар (10 г) – 2,80 грн

апельсин (сок и цедра) – 9,50 грн

сливочное масло 82,5% (100 г) – 53,90 грн

подсолнечное масло (2 ст. л. ≈ 30 мл) – 2,10 грн

коньяк/виски/ром (25 мл) – 8,50 грн

изюм/цукаты (100 г) – 13,40 грн

сахарная пудра (200 г) – 6,60 грн

соль, посыпка (мелочи) – 2,00 грн

Итого ориентировочно стоимость получается 156,42 грн за 3-4 паски. Стоимость одного домашнего кекса выходит около 50 грн – в десятки раз дешевле магазинных и кондитерских изделий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, одна из сетей крупных супермаркетов перед Пасхой начала продавать отдельные верхушки куличей по цене от 44,99 грн.

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