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В Украине продают одно яйцо за 1599 грн: где заметили необычный товар

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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Яйцо страуса в продаже за 1599 грн

В одном из крупных сетевых супермаркетов обнаружили в продаже крупное страусиное яйцо по цене 1599 грн за штуку. Цена удивила украинцев, и не зря – фермерские хозяйства предлагают аналогичный продукт в разы дешевле.

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Соответствующая фотография "разлетелась" по украинским Telegram-пабликам 30 мая. Очевидцы уверят, что необычный товар продают во Львове.

Страусиное яйцо за 1600 грн
Цена страусиного яйца удивила украинцев

На сайте торговой сети тоже есть информация о продаже "золотого" яйца. Там же указано, что произведен продукт в Украине.

Страусиное яйцо произведено в Украине
Яйцо страуса продают за 500 грн

При этом, следует отменить, что страусиные яйца в Украине можно купить значительно дешевле. Частные хозяйства, которые разводят страусов, часто торгуют яйцами поштучно через собственные сайты или специальные онлайн-магазины фермерской продукции.

Как показал мониторинг OBOZ.UA, один из таких сайтов, к примеру продает страусиное яйцо за 520 грн Это более чем в три раза дешевле, чем в нашумевшем примере.

Яйцо страуса столовое за 520 грн

Также купить страусиное яйцо предлагают на популярной платформе онлайн-объявлений. В частности, яйца предлагают по 600 грн/шт. (при весе 1400 г) и по 500 грн (вес не указан).

Купить яйцо страуса можно за 600 грн

Некоторые фермеры предлагают свою продукцию дороже. На крупном торговом сайте-агрегаторе, к примеру, есть вариант купить яйцо страуса за 1000 грн. Продавец уверяет, что вес такого яйца может достигать 2 кг.

Объявление о продаже яйца за 1000 грн

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцы также заметили в продаже черешню по 2200 грн/кг. При этом оказалось, что ягоду уже можно найти по значительно более низкой цене.

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