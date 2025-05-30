В Украине продают одно яйцо за 1599 грн: где заметили необычный товар

В одном из крупных сетевых супермаркетов обнаружили в продаже крупное страусиное яйцо по цене 1599 грн за штуку. Цена удивила украинцев, и не зря – фермерские хозяйства предлагают аналогичный продукт в разы дешевле.

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Соответствующая фотография "разлетелась" по украинским Telegram-пабликам 30 мая. Очевидцы уверят, что необычный товар продают во Львове.

На сайте торговой сети тоже есть информация о продаже "золотого" яйца. Там же указано, что произведен продукт в Украине.

При этом, следует отменить, что страусиные яйца в Украине можно купить значительно дешевле. Частные хозяйства, которые разводят страусов, часто торгуют яйцами поштучно через собственные сайты или специальные онлайн-магазины фермерской продукции.

Как показал мониторинг OBOZ.UA, один из таких сайтов, к примеру продает страусиное яйцо за 520 грн Это более чем в три раза дешевле, чем в нашумевшем примере.

Также купить страусиное яйцо предлагают на популярной платформе онлайн-объявлений. В частности, яйца предлагают по 600 грн/шт. (при весе 1400 г) и по 500 грн (вес не указан).

Некоторые фермеры предлагают свою продукцию дороже. На крупном торговом сайте-агрегаторе, к примеру, есть вариант купить яйцо страуса за 1000 грн. Продавец уверяет, что вес такого яйца может достигать 2 кг.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцы также заметили в продаже черешню по 2200 грн/кг. При этом оказалось, что ягоду уже можно найти по значительно более низкой цене.

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