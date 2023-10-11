В Украине продают дом за 10 тыс. грн: как выглядит и где находится

В селе Грушеватка Днепропетровской области продается дом всего за 10 тыс. грн. Недвижимость можно использовать в качестве дачи, либо же сделать ремонт и использовать в качестве постоянного жилья.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Площадь дома составляет 42 квадрата, в нем есть две комнаты. Вместе с домом продается участок 40 соток. Дом построен в 1960 году. До ближайшего города – 10 км. Недалеко от дома есть озеро.

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"Продам домик. Есть колодец (отсутствует верхнее кольцо), сарай в аварийном состоянии. В домике есть электричество (без долгов). Также есть плитка для топки дровами, но без верхнего листа и духовки (украли). Надо приложить руки, потому что 6 лет никто ею не занимался. Нет желания. Из документов есть техпаспорт на дом. Имеется договор купли продажи на предыдущего владельца", – говорится в объявлении.

Отметим, в Украине за год резко выросли цены как на аренду, так и на продажу квартир. Стоимость жилья в западных областях значительно выше (что связано с вопросами безопасности), при этом подорожали не только квартиры на вторичном рынке, но и в новостройках.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась.

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