В Украине появятся новая причина для увольнения: кого и за что могут оставить без работы

В Украине согласно законопроекту №7731 (документ находится на подписи у президента) могут появиться новые причины для увольнения. Речь идет о тех случаях, когда во внутренних правила предприятия внесут норму о необходимости сообщать о связях на оккупированных территориях или в РФ, однако сотрудник о такой связи не сообщат.

Об єтом говорится в материале OBOZ.UA. В своих внутренних правилах предприятия имеют право прописать обязанность для сотрудников "предоставлять информацию об имеющихся у них связях с физическими лицами, место постоянного проживания (нахождения, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины". Если есть связи с живущими на оккупированной территории и вы об этом не сообщили работодателю, с точки зрения нового закона это может быть основанием для увольнения.

Автор законопроекта, народный депутат Галина Третьякова предоставить OBOZ.UA свои комментарии к нему отказалась. Представитель профсоюзов, участвовавших в обсуждении документа, заместитель председателя ФПУ Александр Шубин рассказывает: это скорее "рамочная норма". Выполнить эту норму закона так, как она прописана, очень сложно.

Как с точки зрения закона, должна действовать новая норма:

во внутренние правила должны внести норму о необходимости сообщать о связях с теми, кто находится на оккупированной территории или в РФ;

коллектив должен поддержать новые правила;

в правилах должно быть прописано, какая информация, как и как часто должна указываться сотрудниками;

сотрудник может быть уволен за нарушение этих норм.

"Для того чтобы эту норму можно было использовать в любом варианте, эта обязанность должна связаться в правилах внутреннего распорядка. И даже после вступления в силу закона, пока с согласия коллектива не будет включен такой пункт в правила, людям ничего не угрожает. Обязанности включать такой пункт даже для стратегических предприятий пока нет. Его могут включить, а могут и не включить", – говорит Шубин.

Есть еще много вопросов, на которые автор законопроекта отвечать отказалась. Например, непонятно, что можно считать "связью". Если на оккупированной территории остались родственники, одноклассники, бывшие коллеги – можно ли это считать связью?

В законе нет толкования понятия "связь". Главное же – если работник на вопрос, есть ли у него "связи" на оккупированных территориях или в РФ, ответит: "мне об этом неизвестно", профсоюзы будут считать, что тем самым работник выполнил норму закона и пункт внутренних правил. И даже если окажется, что у него все же есть родственники, знакомые, бывшие коллеги на оккупированных территориях, уволить его из-за этого будет неожиданно. Ведь работодателю придется каким-то образом доказывать, что сотрудник действительно знал о "связях" и умолчал.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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