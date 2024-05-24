В Украине появятся 200 новых электростанций: стало известно, как спасать энергосистему от обстрелов

Украина должна перестроить свою энергетическую систему, чтобы децентрализовать ее и ввести возобновляемые источники энергии. Для этого в стране планируется построить до 200 новых электростанций средней и малой мощности.

Как заявили в НЭК "Укрэнерго", это должно придать энергосистеме устойчивость к российским атакам, поскольку в большем количестве электростанций врагу будет труднее попасть. Чтобы получить результат, распределенная генерация должна заменить централизованную в течение следующих трех лет.

Кроме энергетической безопасности, это сделает энергосистему более гибкой. Об этом, как сообщает Telegraf, отметил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Атомная энергетика останется основой украинской генерации. Но будут развиваться возобновляемые источники энергии – солнечные и ветровые электростанции, потому что они дешевле всех остальных. Надеюсь очень, что будет развиваться гидроэнергетика, потому что это конкурентное преимущество любой энергосистемы. Это всегда значит, что электроэнергия будет дешевле, и есть гибкость в системе, необходимая для балансировки", – отметил он.

Кудрицкий отметил, что в Украине уже запущен ряд энергетических проектов, причем ставка делается именно на установку систем накопления энергии. Сейчас для Украины это приоритет: за время полномасштабного российского вторжения было согласовано присоединение к национальной энергосистеме частных накопительных установок на 1,2 ГВт.

Чтобы этот процесс пошел быстрее, нам нужны деньги частных инвесторов. Нужно создать для них соответствующие условия на украинском рынке электроэнергии, чтобы инвестиции, которые они будут вкладывать в нашу энергетику, были окупаемыми. И инвесторам были понятны правила игры на отечественном рынке", – отметил глава "Укрэнерго".

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за российских ракетных ударов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности и вынуждена покрывать этот дефицит путем импорта и аварийной помощи от западных партнеров. При этом власти намерены развивать децентрализованную генерацию, чтобы минимизировать последствия российских ударов России.

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