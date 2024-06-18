Сезон в разгаре: в Украине стремительно дешевеет популярный летний овощ

В Украине полноценно начался сезон молодого картофеля. Производители начали снижать цены на этот популярный продукт – стоимость в середине июня уже упала почти на четверть по сравнению с первыми продажами ранней картошки в середине мая.

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Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного OBOZ.UA. Информацию о снижении цен подтверждают и покупатели в регионах.

Так, первый картофель урожая 2024 года продавался в среднем по 100 грн/кг. Однако предложение выросло, и теперь в крупных розничных сетях продают по цене до 30 грн/кг.

По состоянию на 18 июня молодая картошка в крупных супермаркетах продается в среднем по 28,87 грн/кг, хотя некоторые торговые сети держат цены на уровне 40 грн.

В основном в продаже –импортный овощ. Основные продуктовые магазины установили такие расценки:

в "АТБ" картофель нового урожая стоит 28,89 грн/кг;

в "Сильпо" – 28,9 грн/кг;

в "Форе" – 28,9 грн/кг;

в "Варусе" – 28,8 грн/кг.

Схожие расценки установились и на оптово-розничных рынках. Например, на "Столичном" в Киеве средняя цена молодой картошки составляет 30 грн/кг, а на львовском "Шуваре" – 27,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, ранняя картошка – не единственный овощ, который быстро дешевеет в июне. Например, фермеры резко снизили стоимость репчатого лука старого урожая. Всего за неделю цена на него упала в среднем на четверть.

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