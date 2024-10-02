В Украине появились новые 5 грн: как выглядят. Фото

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена обретению украинским боксером Александром Усиком статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, чего в мире бокса не случалось более 20 лет.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получила название "Абсолютный".

"Новая монета посвящена незаурядному событию на мировой спортивной арене: украинский боксер Александр Усик в мае 2024 впервые за последние четверть века стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе и объединил сразу четыре пояса, что стало мощным зарядом мотивации для каждого украинца. ... Название монеты вобрало в себя достижения и Усика, и наших спортсменов, и всех украинцев, стремящихся к Победе, и больше всего – защитников и защитниц", – рассказали в НБУ.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты на зеркальном фоне изображен традиционный крымскотатарский орнамент. Он символизирует крымские корни Усика.

На реверсе (обратной стороне) в центре композиции изображен стилизованный образ чемпиона-спортсмена на фоне абриса монумента "Батькивщина-мати". Внизу слева и справа от силуэта чемпиона указаны надписи:

18.05.2024 (дата проведения боя);

Абсолютный;

Undisputed (титул, который завоевал спортсмен).

Что известно о новой монете 5 грн

Памятная монета "Абсолютный" введена в обращение 1 октября 2024 года. Она имеет номинал 5 грн.

Монета изготовлена ​​из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка). Категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед". Тираж – до 50 тыс. штук.

Где можно купить монету

Купить новые памятные монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Кроме того, продавать ее будут в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"Более подробная информация о начале реализации будет опубликована на официальных сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк возобновил работу касс для операций с инвестиционными монетами. Так, с 1 октября регулятор перезапустил, в частности, покупку у граждан инвестиционных монет Украины.

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