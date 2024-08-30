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В Украине появились новые 5 гривен: в чем особенность и как выглядит монета

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
12,1 т.
НБУ выпустил новую памятную монету номиналом в 5 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обиход новую памятную монету "Парламентаризм". Ее номинал составляет 5 гривен, а посвящена она важной составляющей демократического строя Украины и ведущей роли в этом процессе Верховной Рады.

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Как сообщили в НБУ, новая монета изготовлена из нейзильбера и имеет категорию качества чеканки – "специальный анциркулейтед". Всего выпустят 50 тыс. монет в сувенирной упаковке.

В Украине запустили новые 5 гривен с уникальным дизайном

Дизайн монеты разработала Татьяна Балута, а ее скульптором стал Владимир Атаманчук. На аверсе монеты в верхней части изображены стилизованные силуэты современных украинцев – представителей разных социальных, возрастных и профессиональных групп. Таким образом, была воплощена идея многогранности украинского народа и подчеркнуто, что согласно Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Между силуэтами размещены надписи, отражающие фундаментальные принципы демократии:

  • "ПРАВО";
  • "СВОБОДА";
  • "ДЕМОКРАТИЯ"
  • "ЧЕЛОВЕК";
  • "ЗАЩИТА ОТЧИСНЫ";
  • "НАРОД";
  • "ПАРЛАМЕНТАРИЗМ";
  • "РАЗВИТИЕ СТРАНЫ";
  • "ИНКЛЮЗИВНОСТЬ";
  • "РАВНОСТЬ";
  • "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ";
  • "ЗАКОН".

Ниже – изображено информационное табло для отображения в сессионном зале Верховной Рады результатов голосования. А на реверсе монеты по кругу размещен стилизованный украинский орнамент, а в центре композиции на зеркальном фоне – логотип Верховной Рады Украины.

Представили новую памятную монету глава НБУ Андрей Пышный и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Презентация прошла в стенах парламента 30 августа.

Пышный и Стефанчук представили новые 5 гривен

"Эта монета полна символизма: самые главные ценности независимой Украины, силуэты современных украинцев — людей, ради которых мы и работаем, стилизованный зал сессионных заседаний, информационное табло и, конечно, Украинский орнамент, душа и генетический код нашей Нации", – прокомментировал это событие Стефанчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле Нацбанк ввел в обращение другую памятную монету номиналом 5 гривен. Ее посвятили труды медицинских работников Украины.

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