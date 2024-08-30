В Украине появились новые 5 гривен: в чем особенность и как выглядит монета
Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обиход новую памятную монету "Парламентаризм". Ее номинал составляет 5 гривен, а посвящена она важной составляющей демократического строя Украины и ведущей роли в этом процессе Верховной Рады.
Как сообщили в НБУ, новая монета изготовлена из нейзильбера и имеет категорию качества чеканки – "специальный анциркулейтед". Всего выпустят 50 тыс. монет в сувенирной упаковке.
Дизайн монеты разработала Татьяна Балута, а ее скульптором стал Владимир Атаманчук. На аверсе монеты в верхней части изображены стилизованные силуэты современных украинцев – представителей разных социальных, возрастных и профессиональных групп. Таким образом, была воплощена идея многогранности украинского народа и подчеркнуто, что согласно Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Между силуэтами размещены надписи, отражающие фундаментальные принципы демократии:
- "ПРАВО";
- "СВОБОДА";
- "ДЕМОКРАТИЯ"
- "ЧЕЛОВЕК";
- "ЗАЩИТА ОТЧИСНЫ";
- "НАРОД";
- "ПАРЛАМЕНТАРИЗМ";
- "РАЗВИТИЕ СТРАНЫ";
- "ИНКЛЮЗИВНОСТЬ";
- "РАВНОСТЬ";
- "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ";
- "ЗАКОН".
Ниже – изображено информационное табло для отображения в сессионном зале Верховной Рады результатов голосования. А на реверсе монеты по кругу размещен стилизованный украинский орнамент, а в центре композиции на зеркальном фоне – логотип Верховной Рады Украины.
Представили новую памятную монету глава НБУ Андрей Пышный и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Презентация прошла в стенах парламента 30 августа.
"Эта монета полна символизма: самые главные ценности независимой Украины, силуэты современных украинцев — людей, ради которых мы и работаем, стилизованный зал сессионных заседаний, информационное табло и, конечно, Украинский орнамент, душа и генетический код нашей Нации", – прокомментировал это событие Стефанчук.
Как сообщал OBOZ.UA, в июле Нацбанк ввел в обращение другую памятную монету номиналом 5 гривен. Ее посвятили труды медицинских работников Украины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!