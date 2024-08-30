В Украине появились новые 5 гривен: в чем особенность и как выглядит монета

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обиход новую памятную монету "Парламентаризм". Ее номинал составляет 5 гривен, а посвящена она важной составляющей демократического строя Украины и ведущей роли в этом процессе Верховной Рады.

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Как сообщили в НБУ, новая монета изготовлена из нейзильбера и имеет категорию качества чеканки – "специальный анциркулейтед". Всего выпустят 50 тыс. монет в сувенирной упаковке.

Дизайн монеты разработала Татьяна Балута, а ее скульптором стал Владимир Атаманчук. На аверсе монеты в верхней части изображены стилизованные силуэты современных украинцев – представителей разных социальных, возрастных и профессиональных групп. Таким образом, была воплощена идея многогранности украинского народа и подчеркнуто, что согласно Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Между силуэтами размещены надписи, отражающие фундаментальные принципы демократии:

"ПРАВО";

"СВОБОДА";

"ДЕМОКРАТИЯ"

"ЧЕЛОВЕК";

"ЗАЩИТА ОТЧИСНЫ";

"НАРОД";

"ПАРЛАМЕНТАРИЗМ";

"РАЗВИТИЕ СТРАНЫ";

"ИНКЛЮЗИВНОСТЬ";

"РАВНОСТЬ";

"ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ";

"ЗАКОН".

Ниже – изображено информационное табло для отображения в сессионном зале Верховной Рады результатов голосования. А на реверсе монеты по кругу размещен стилизованный украинский орнамент, а в центре композиции на зеркальном фоне – логотип Верховной Рады Украины.

Представили новую памятную монету глава НБУ Андрей Пышный и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Презентация прошла в стенах парламента 30 августа.

"Эта монета полна символизма: самые главные ценности независимой Украины, силуэты современных украинцев — людей, ради которых мы и работаем, стилизованный зал сессионных заседаний, информационное табло и, конечно, Украинский орнамент, душа и генетический код нашей Нации", – прокомментировал это событие Стефанчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле Нацбанк ввел в обращение другую памятную монету номиналом 5 гривен. Ее посвятили труды медицинских работников Украины.

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