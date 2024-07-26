НБУ выпустил новую монету 5 гривен: как выглядит и в чем особенность. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен, которую посвятил труду медицинских работников Украины. Ее продажа откроется с 30 июля. Монета входит в серию "Бессмертная моя Украина".

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Об этом говорится в сообщении НБУ. Новая монета изготовлена из нейзильбера, ее диаметр составляет 3,5 сантиметра, а вес – 16,5 г. В целом будет выпущено до 50 тыс. таких монет.

На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины. В НБУ отмечают, что узор символизирует "незаживающая рана в сердце каждого украинца".

Также вверху на зеркальном фоне отчеканена надпись "Украина", справа от нее расположен малый Государственный Герб. Под бинтом внизу справа – номинал монеты и год чеканки, слева – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ

На реверсе смоделированы пересекающиеся полоски бинта. "Они словно изолируют рану, накрытую рукой медика, который исцеляет и утоляет боль. Это символизирует самоотверженность и профессионализм медицинских работников, борющихся за жизнь людей в самых сложных обстоятельствах", – заявили в НБУ.

Купить монету "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" можно будет в онлайн-магазине Нацбанка с 30 июля. Там будет доступно больше половины тиража, 30 тыс. шт. (в первый день – 20 тыс. штук).

Оставшиеся 20 тыс. монет будут продавать в банках-партнерах: ПриватБанке, Укргазбанке, Радабанке и Таскомбанке. Поступать в продажу эта часть монет будет постепенно – по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Представили новую памятную монету председатель НБУ Андрей Пышный и генеральный директор НДСЛ "Охматдет" Владимир Жолнер. Они вручили первые памятные монеты работникам "Охматдета".

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые монеты в 25 копеек. Впрочем, ценятся не все такие монеты – лишь определенные выпуски.

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