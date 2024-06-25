В Украине появились новые 10 грн с уникальным дизайном: где можно будет расплатиться новыми деньгами
Нацбанк ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она посвящена Медицинским силам Вооруженных сил Украины. Принимать же монету должны во всех торговых точках и финансовых учреждениях. Также она обязательна к зачислению на счета.
Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:
- монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины";
- она "посвящена самоотверженному труду военных медиков, обеспечивающих квалифицированную и специализированную медицинскую помощь как военнослужащим, так и граждан".
"Медицинские силы ВСУ – это надежный щит, оберегающий и спасающий жизнь и здоровье военных, защищающих нашу свободу и независимость. ... Эти монеты пронесут через время память героических поступков наших военных врачей, медицинских сестер, боевых медиков и всех других работников сектора здравоохранения, которые привлечены к медицинской эвакуации, лечению и реабилитации раненых, травмированных и больных военнослужащих", – говорится в сообщении.
Как выглядят новые монеты
Аверс монеты (лицевая сторона) – идентична аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены:
- номинал монеты;
- год чеканки;
- герб Украины.
На реверсе (оборотной стороне) по кругу размещен ряд надписей. Это:
- профессионализм и милосердье;
- Медицинские силы Вооруженных сил Украины.
"В центре композиции рельефно изображена эмблема Командования Медицинских сил ВСУ, в основе которой – "британский" геральдический щит. Центральным элементом щита является крест, на который наложена стилизованная змея, обвивающая ныряльщик. Крест символизирует признанный в Европе и мире знак всесторонней помощи и защиты, а обвивающая ныряльщик змея – символ медицинских сил. На заднем плане схематически изображены пиксели камуфляжа", – рассказали в НБУ.
Где получить монету "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины"
Как пояснили в НБУ, новые 10 грн будут поступать в банки и СІТ-компании для последующей их выдачи клиентам. В общей сложности постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет.
"В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины" будет сформирована в специально оформленные ролики. В ролик будут входить 25 монет. На специально оформленной сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещены изображения эмблемы Командования Медицинских сил ВСУ и элементы пиксельного камуфляжа. Тираж роликов – 20 тысяч штук", – рассказали в регуляторе.
Кроме того, со 2 июля начнется реализация монет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также банках-дистрибьюторах:
- Укргазбанк;
- Таскомбанк;
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- ПУМБ.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк ввел в оборот новые памятные монеты в 5 и 10 грн. Они посвящены донорам крови и называются "Капля жизни".
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