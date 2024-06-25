В Украине появились новые 10 грн с уникальным дизайном: где можно будет расплатиться новыми деньгами

Нацбанк ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она посвящена Медицинским силам Вооруженных сил Украины. Принимать же монету должны во всех торговых точках и финансовых учреждениях. Также она обязательна к зачислению на счета.

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Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:

монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины";

она "посвящена самоотверженному труду военных медиков, обеспечивающих квалифицированную и специализированную медицинскую помощь как военнослужащим, так и граждан".

"Медицинские силы ВСУ – это надежный щит, оберегающий и спасающий жизнь и здоровье военных, защищающих нашу свободу и независимость. ... Эти монеты пронесут через время память героических поступков наших военных врачей, медицинских сестер, боевых медиков и всех других работников сектора здравоохранения, которые привлечены к медицинской эвакуации, лечению и реабилитации раненых, травмированных и больных военнослужащих", – говорится в сообщении.

Как выглядят новые монеты

Аверс монеты (лицевая сторона) – идентична аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены:

номинал монеты;

год чеканки;

герб Украины.

На реверсе (оборотной стороне) по кругу размещен ряд надписей. Это:

профессионализм и милосердье;

Медицинские силы Вооруженных сил Украины.

"В центре композиции рельефно изображена эмблема Командования Медицинских сил ВСУ, в основе которой – "британский" геральдический щит. Центральным элементом щита является крест, на который наложена стилизованная змея, обвивающая ныряльщик. Крест символизирует признанный в Европе и мире знак всесторонней помощи и защиты, а обвивающая ныряльщик змея – символ медицинских сил. На заднем плане схематически изображены пиксели камуфляжа", – рассказали в НБУ.

Где получить монету "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины"

Как пояснили в НБУ, новые 10 грн будут поступать в банки и СІТ-компании для последующей их выдачи клиентам. В общей сложности постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

"В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины" будет сформирована в специально оформленные ролики. В ролик будут входить 25 монет. На специально оформленной сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещены изображения эмблемы Командования Медицинских сил ВСУ и элементы пиксельного камуфляжа. Тираж роликов – 20 тысяч штук", – рассказали в регуляторе.

Кроме того, со 2 июля начнется реализация монет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк ввел в оборот новые памятные монеты в 5 и 10 грн. Они посвящены донорам крови и называются "Капля жизни".

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