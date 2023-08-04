В Украине повысили цены на бензин: где заправляться выгоднее всего

Украинские АЗС пересчитали цены на бензин и дизель. За неделю – с 28 июня по 4 июля – бензин А-95 подорожал на 1,42 грн/л – до 49,98 грн. Стоимость дизеля выросла на 1,49 грн/л, до 49,25 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, на бензин А-95 цены повысили почти все сети АЗС. Больше всего – на 2 грн/л – сразу несколько:

ОККО – до 51,99 грн;

WOG – до 51,99 грн;

Авантаж 7 – до 47,95 грн;

ZOG – до 49 грн;

Neftek – до 51,99 грн.

Немного меньше цены подняли на заправках UPG – на 1,9 грн/л, до 50,9 грн. А кроме того:

AMIC – на 1,81 грн/л, до 50,92 грн;

Ovis – на 1,7 грн/л, до 50,99 грн.

Самые низкие цены на бензин А-95 выставили на заправках VostokGaz – 46,39 грн/л. За ней следуют:

Маркет – 46,79 грн;

RLS – 46,9 грн;

VST – 47,1 грн.

Дороже 50 грн/л бензин оценили сразу в нескольких сетях. В частности:

SOCAR – 52,99 грн;

ОККО, WOG, Neftek – 51,99 грн;

Shell, Ovis – 50,99 грн;

AMIC – 50,92 грн;

UPG – 50,9 грн;

KLO – 50,89 грн.

На дизель больше всего – на 3 грн/л – повысили цены в сетях SOCAR, до 52,99 грн, и Ovis, до 49,99 грн. Также значительно повысили цены на горючее сети:

Prime – до 2,5 грн/л, до 49 грн;

Chipo – до 2,45 грн/л, до 48,4 грн.

Самую низкую стоимость ресурса установили на заправках Маркет – 44,79 грн/л. А помимо этого:

VostokGaz – 44,89 грн;

Фактор – 45,5 грн;

RLS – 45,9 грн;

Авантаж 7 – 45,95 грн.

Дороже всего дизель продают в сети SOCAR – 52,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG, Neftek – 51,99 грн;

Shell – 50,9 грн;

AMIC – 50,47 грн.

Топливо будет дорожать

В целом же в Украине ожидается повышение цен на автотопливо. Подорожание может составить 3-4 грн/л. Т. е. стоимость, к примеру, бензина А-95 может перешагнуть психологический барьер в 50 грн/л и достичь 51,5-52,5 грн/л уже в ближайшие недели.

Причин же удорожания две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.

Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленных сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.

"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо множество.