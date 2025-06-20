В Украине потеряно до 100% урожаев: фермеры назвали ситуацию безвыходной

Из-за аномальной засухи и весенних заморозков отдельные сельскохозяйственные предприятия на Херсонщине потеряли до 100% урожаев пшеницы, которая занимает ключевое место для продовольственной безопасности Украины. Если правительство не вмешается, площади посевов будут сокращены, а значит возрастет стоимость хлеба.

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Об этом говорится в письме ряда украинских аграрных ассоциаций к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое опубликовал Всеукраинский аграрный совет. Они назвали критической ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве из-за:

аномальной засухи ;

; весенних заморозков ;

; ограничения со стороны Европейского Союза (ЕС) на украинский аграрный экспорт.

Наихудшая ситуация сложилась в южных и восточных регионах, в частности на Херсонщине и Днепропетровщине. Из-за длительного отсутствия осадков и отсутствия доступа к орошению (в результате уничтожения Каховской ГЭС) урожай на десятках тысяч гектаров погиб полностью или частично.

"По результатам опроса, проведенного Всеукраинским аграрным советом среди аграриев Херсонщины, в регионе погибло более 55 тысяч гектаров посевов. На значительных площадях потери урожая ключевой для продовольственной безопасности культуры – пшеницы – достигают от 50% до 100%", – отмечается в письме.

Из-за войны в Украине практически не работает аграрное страхование, поэтому подавляющее большинство этих посевов не было застраховано. Кроме того, финансовое положение хозяйств в прифронтовых зонах не позволяет самостоятельно нести риски стихийных бедствий.

Вдобавок ЕС вернул квоты на украинский агроэкспорт, что нанесло дополнительный удар по фермерам. "Такое совпадение разрушительных факторов ставит производителей в безвыходное положение", – говорится в письме к Шмыгалю.

В целом площади посевов зерновых культур и валовой сбор сокращаются уже четвертый год подряд – в 2024 году они оказались соответственно на 21% и 27% меньше, чем в 2021-м. Поэтому по прогнозу USDA, производство пшеницы в Украине в 2025 году составит около 23 млн тонн – то есть почти на 10 млн тонн меньше, чем в 2021 году.

На этом фоне фермеры просят правительство выделить дотации на 1 га утраченных посевов для пострадавших хозяйств, а также запустить государственную программу страхования сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. Иначе в следующем маркетинговом году площади посевов пшеницы в Украине неизбежно сократятся, что повлечет уменьшение экспорта и рост цен на хлеб.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине также резко сократились объемы посевов ржи – под урожай 2025 года было засеяно 68,1 тыс. га посевных площадей. Это на 3% меньше, чем в прошлом году, но сразу на 60% меньше, чем до полномасштабного вторжения. Поэтому дефицит ржи, который ощущается уже сейчас, сохранится и в следующем сезоне.

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