Украинцев заставят платить больше: цены на многие популярные овощи скоро могут взлететь

Лето этого года в Украине отметилось доступными ценами на продукты: арбузы стартовали от 9 грн/кг, баклажаны стоили 15-20 грн/кг, а томаты – 25-30 грн/кг. Однако приближение осени вызывает беспокойство из-за возможных перебоев с электричеством и роста цен на топливо, хлеб, кофе и шоколад.

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Об этом пишет ZN, UA. Разнообразие овощей и фруктов этим летом радовало глаз, однако цены были довольно пестрыми.

К примеру, баклажаны можно было найти по цене от 15 до 20 грн/кг, в зависимости от места покупки. В то же время кабачки, менее доступные в магазинах, стоили около 30 грн/кг, но на базарах можно было найти их за 15 грн/кг.

Цены на капусту, которая всегда являлась важным элементом украинского стола, в августе 2024 года значительно выросли. В столице цены на белокочанную капусту поднялись до 30-33 грн/кг, что в три раза больше, чем в начале лета. Средняя цена по стране была ниже, составляя 12,75 грн/кг, но эксперты предупреждают о возможном дальнейшем подорожании из-за потерь урожая, вызванных вредителями.

Ситуация с огурцами была менее оптимистичной. Через короткий сезон выращивания на открытом грунте, вызванный аномальной погодой, цены на качественные огурцы достигли 70 грн/кг. Неликвидные огурцы продавались по цене 20-30 грн/кг, что стало вызовом потребителям, привыкшим к более низким ценам. Однако те, кто выращивал огурцы самостоятельно, смогли не только обеспечить себя на зиму, но и подзаработать, продавая остатки на базаре.

Томаты, традиционный продукт для летнего стола были доступны по цене 25-30 грн/кг, хотя сортовые помидоры стоили дороже – от 40 грн/кг. Картофель, несмотря на хороший урожай, продавался по средней цене 20 грн/кг, хотя размер некоторых клубней вызвал саркастические комментарии о сходстве с черри-помидорами.

Цены на лук оставались нестабильными, но в пределах 12-15 грн/кг, что не вызывало паники среди потребителей. Свекла и морковь оставались доступными, что позволяло украинцам готовить любимые блюда, например борщ, хотя общая тенденция к повышению цен на овощи ближе к зиме все же чувствовалась.

Несмотря на относительное спокойствие в летний сезон, осень несет с собой новые вызовы. Повышение акцизов на топливо, возможные отключения электроэнергии и прогнозы по перебоям со снабжением хлеба вызывают беспокойство среди населения. Кроме того, подорожание кофе в Европе и дорогой шоколад поднимают вопрос о дальнейших ценовых колебаниях на другие продукты.

Украинцы, которые этим летом могли наслаждаться достатком на столе, теперь внимательно следят за развитием событий, готовясь к возможным трудностям. В то же время остается надежда, что несмотря на все вызовы, аграрный сектор сможет адаптироваться к новым условиям, как это уже неоднократно было в прошлом, и обеспечить стабильность на рынке продовольствия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на помидоры в Украине за последние три недели выросли на 12%, достигнув на оптовых рынках 40-55 грн/кг, а в магазинах они уже стоят 60-70 грн/кг. Это почти в 2,4 раза дороже, чем в конце августа 2023 года.

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