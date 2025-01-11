В Украине планируют урезать пенсии тем, кто предал страну: за что пересчитают выплату
В Украине в первом чтении принят законопроект 10355, который позволит кардинально снизить пенсии тем, кто осужден за государственную измену и другие преступления, направленные против страны. Выплаты сократят до минимального уровня – 2361 грн. При этом вообще не платить изменникам на пенсии запрещено Конституцией (все имеют право хотя бы на прожиточный минимум).
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, пенсии снизят тем, кто осужден за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват госвласти, посягательство на территориальную целостность. Также, без высокой пенсии оставят тех, кто осужден за:
- финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (статья 1102);
- государственную измену (статья 111);
- коллаборационную деятельность (части третья – восьмая статьи 1111);
- пособничество государству-агрессору (статья 1112);
- диверсию (статья 113);
- шпионаж (статья 114);
- препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (статья 1141);
- террористический акт (статья 258);
- публичные призывы к совершению террористического акта (статья 2582);
- создание террористической группы или террористической организации (статья 2583);
- финансирование терроризма (статья 2585);
- создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (статья 260);
- планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны (статья 437);
- нарушение законов и обычаев войны (статья 438);
- экоцид (статья 441);
- геноцид (статья 442);
- наемство (статья 447)
"Выплата пенсий в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, определенного законом, лицам, осужденным за совершение умышленного уголовного правонарушения, будет дополнительной превентивной мерой для защиты государственной, общественной безопасности, безопасности человечества, международного правопорядка и мира, обороноспособности, независимости страны, ее конституционного строя, что сегодня особенно необходимым", – говорится в документе.
Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.
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