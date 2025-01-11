В Украине планируют урезать пенсии тем, кто предал страну: за что пересчитают выплату

В Украине в первом чтении принят законопроект 10355, который позволит кардинально снизить пенсии тем, кто осужден за государственную измену и другие преступления, направленные против страны. Выплаты сократят до минимального уровня – 2361 грн. При этом вообще не платить изменникам на пенсии запрещено Конституцией (все имеют право хотя бы на прожиточный минимум).

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, пенсии снизят тем, кто осужден за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват госвласти, посягательство на территориальную целостность. Также, без высокой пенсии оставят тех, кто осужден за:

финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (статья 1102);

государственную измену (статья 111);

коллаборационную деятельность (части третья – восьмая статьи 1111);

пособничество государству-агрессору (статья 1112);

диверсию (статья 113);

шпионаж (статья 114);

препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (статья 1141);

террористический акт (статья 258);

публичные призывы к совершению террористического акта (статья 2582);

создание террористической группы или террористической организации (статья 2583);

финансирование терроризма (статья 2585);

создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (статья 260);

планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны (статья 437);

нарушение законов и обычаев войны (статья 438);

экоцид (статья 441);

геноцид (статья 442);

наемство (статья 447)

"Выплата пенсий в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, определенного законом, лицам, осужденным за совершение умышленного уголовного правонарушения, будет дополнительной превентивной мерой для защиты государственной, общественной безопасности, безопасности человечества, международного правопорядка и мира, обороноспособности, независимости страны, ее конституционного строя, что сегодня особенно необходимым", – говорится в документе.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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