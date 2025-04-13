В Украине перечислили цены на землю: где гектар можно купить за "копейки"

Стоимость сельскохозяйственной земли в Украине продолжает снижаться, по состоянию на март средняя цена упала до 52 582 грн/га. Дешевую землю сегодня предлагают в Донецкой (11 254 грн/га), Луганской, Запорожской, Черниговской и Харьковской областях, что обусловлено близостью к боевым действиям и экономической нестабильностью в регионах.

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Об этом OBOZ.UA стало известно по аналитике Опендатабот. Впервые за длительное время средняя цена гектара упала более чем на 5 тысяч гривен, что стало самым ощутимым снижением стоимости за последние месяцы.

Такая динамика является отражением текущей экономической ситуации в стране, где военные действия, нестабильность и сезонные колебания давят на аграрный сектор. Согласно данным, в марте 2025 года средняя стоимость гектара земли составила 52 582 гривны, что на 5 158 гривен меньше, чем в феврале.

Это уже второй месяц, когда рынок демонстрирует снижение цен, что заставляет фермеров и инвесторов пересматривать свои стратегии. Причины падения цен:

снижение спроса на землю из-за экономической неопределенности;

сезонное затишье на рынке;

влияние войны и близость к зонам боевых действий;

всеобщее замедление деловой активности в аграрном секторе.

Количество сделок также существенно снизилось: в марте было продано 11 233 гектара, что на 16 014 гектаров меньше, чем в предыдущем месяце. Высокие цены традиционно фиксируются в регионах с развитой инфраструктурой и близостью к крупным городам. Например:

Киевская область – 92 724 грн/га ;

– ; Тернопольская область – 72 110 грн/га ;

– ; Львовская область – 69 844 грн/га ;

– ; Винницкая область – 69 267 грн/га.

Эти регионы остаются привлекательными для инвесторов, поскольку имеют стабильные условия для ведения агробизнеса. Абсолютным лидером по низкой стоимости земли стала Донецкая область, где средняя цена гектара составляет всего 11 254 грн. Среди других регионов по самым низким ценам:

Луганская область – 13 427 грн/га ;

– ; Запорожская область – 16 233 грн/га ;

– ; Черниговская область – 19 122 грн/га ;

– ; Харьковская область – 22 058 грн/га.

Цены здесь формируются под влиянием близости к линии фронта, миграции и ограниченного спроса. После открытия рынка земли в 2021 году в Украине еженедельно продавалось около 10 тысяч гектаров. Сейчас этот показатель сократился в четыре раза. Причины ясны: война, неопределенность и ограниченный доступ к некоторым территориям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине самая высокая стоимость субаренды государственной земли зафиксирована в Ивано-Франковской области – почти 48 тысяч гривен за гектар. Ключевыми факторами стали ограниченное предложение и высокий спрос, стимулирующий рост цен.

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