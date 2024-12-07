В Украине пересчитают цены на ключевой продукт: как подорожает хлеб в декабре

В Украине, согласно прогнозу Института аграрной экономики, в декабре хлеб может подорожать на 3-5%. На это повлияет рост себестоимости производства.

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Как пишет 24 канал, такой прогноз озвучила ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина. В течение октября-ноября 2024 года цена муки выросла еще на 2,8% – до 18,66 грн за килограмм, масло подсолнечное добавила в цене 3,3% – до 65,02 грн за килограмм. Исключение составляет лишь сахар, который за этот период подешевел на 4,4% – до 33,55 грн за килограмм

"По данным Госкомстата, только в течение октября-ноября хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал еще на 2,0% – до 49,90 гривны за килограмм, хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 1,9% – до 40,81 гривны за килограмм, хлеб ржаной – на 2,2% – до 42,67 гривны за килограмм. Цена на батон выросла еще на 1,0% – до 26,26 гривен за 500 граммов", – посяняет Светлана Черемисина.

Большинство позиций за последнее время выросли в цене:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 49,90 грн за килограмм (+13,2 %),

хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 40,81 грн за килограмм (+14,2 %),

хлеб ржаной – до 42,67 грн за килограмм (+14,1 %).

Батон прибавил в цене 14,0 % и стоит сейчас 26,26 грн за 500 граммов. Хлебопекарные изделия также устойчиво сохраняют тенденцию постепенного подорожания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в ближайшие месяцы ожидается рост цен на ряд основных продуктов питания. Среди лидеров удорожания могут оказаться хлеб, овощи "борщового набора", мясо и молочка.

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