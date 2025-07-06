В Украине пересчитали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине подешевела земля сельхозназначения. В июне 2025 года средняя стоимость гектара составила 60 713 грн, что на 600 грн ниже, чем было в мае.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, в целом, самые низкие цены на землю в 2025 году были в марте – в среднем 54 607 грн/гектар.

Дороже всего земля стоила в апреле. Тогда ее средняя цена составила 71 898 грн/гектар.

Где в Украине самые высокие цены на землю

В целом же цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 31 869 до 172 872 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 5,5 га в самой дешевой.

Больше всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 172 872 грн за гектар. А также во:

Львовской – в среднем, 133 134 грн/га.

Закарпатской областях – 131 580 грн/га.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Запорожской области – здесь гектар стоит в среднем 31 869 грн. А кроме того, в Николаевской – 35 682 грн.

Сколько в Украине продали земли

В то же время, по данным аналитиков, площадь проданной земли существенно снизилась. В июне-2025 было продано 20 727 га, что более чем на на 5 500 га меньше, чем месяцем ранее.

В целом же, меньше всего земли в 2025 году в Украине продали в январе – 10 346 га. Больше всего – в феврале, 27 555 га.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко считает, что земля сельскохозяйственного назначения является перспективным активом для инвекстиций.. По его словам, в настоящее время "количество сделок, ликвидность и технологии постепенно позволяют инвестировать в это направление без риска потери контроля над этой землей".

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