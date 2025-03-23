В Украине пересчитали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине ощутимо подешевела земля сельхозназначения. В марте 2025 года средняя стоимость гектара составила 52 582 грн, что более чем на 5 000 грн ниже стоимости февраля.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, в целом цены на гектар земли по областям колеблются от средних 11 254 до 92 724 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более 8 га в самой дешевой.

Где цены на землю самые высокие

Больше всего земля стоит во Киевской области – в среднем 92 724 грн за гектар. А также в:

Тернопольской – 72 110 грн;

Львовской – 69 844 грн;

Винницкой – 69 267 грн.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области. Здесь гектар стоит в среднем 11 254 грн.

Земли стали покупать намного меньше

В то же время, площадь проданной земли резко снизилась. В марте-2025 было продано 11 233 га, что сразу на 16 014 га больше, чем месяцем ранее.

Стоит ли инвестировать в землю

В то же время, управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко считает, что во время войны следует отдавать предпочтение двум вещам: минимизации рисков и ликвидности. А потому, по его словам, земля сельскохозяйственного назначения является перспективным активом – ведь "количество сделок, ликвидность и технологии постепенно позволяют инвестировать в это направление без риска потери контроля за этой землей".

"Инвесторам я бы рекомендовал сотрудничать с известными агрохолдингами, арендующими землю. Это залог того, что земля будет находиться в долгосрочной сельскохозяйственной обработке", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Министерства аграрной политики, в Украине не произошло бума продаж земли сельхохназначения после отмены моратория на ее отчуждение. За 3,5 года (с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024-го) было продано лишь 604 тыс. га на 198 337 участков, что составляет лишь 3,4% общей площади земель, на которые распространялся мораторий.

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