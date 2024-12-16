В Украине перепишут цены на землю: как изменится стоимость в 2025 году
В 2025 году стоимость земли может вырасти на 20%, в том числе в центральных регионах Украины. Основными факторами влияния остаются война, инфляция и рост нормативной оценки. В ноябре цена за гектар сельскохозяйственного участка снизилась до 49 908 гривен
Об этом рассказал юрист Игорь Ясько в комментарии СМИ. По его словам, в последние месяцы цены на землю постепенно повышаются, и в 2025 году эта тенденция, скорее всего, сохранится.
"В центральных регионах Украины ожидается повышение стоимости земли до 20% в гривневом эквиваленте ", – отмечает юрист. С момента открытия рынка земли в 2021 году средняя стоимость выросла с 39 тысяч гривен за гектар до 46 тысяч гривен в 2024 году. Этот показатель является индикатором активного энтузиазма как со стороны фермеров, так и со стороны больших инвесторов.
Он добавляет, что одним из ключевых факторов, влияющих на рынок в следующем году, будет война. В то же время повышение арендных ставок и нормативной денежной оценки станет дополнительным стимулом для удорожания.
Как изменятся продажи в 2025 году
В 2025 году продажи земель останутся стабильными, хотя темпы роста стоимости могут замедлиться из-за экономической неопределенности. Аренда и продажа земель будут оставаться популярными инструментами для фермеров, стремящихся расширить свои хозяйства, а также инвесторов, ищущих долгосрочные активы.
"Несмотря на все вызовы, рынок земли остается одним из самых стабильных секторов украинской экономики. В 2025 году мы ожидаем еще большего интереса к земле со стороны инвесторов ", - отмечает Игорь Ясько.
Что влияет на ценообразование
- война и экономическая нестабильность: вооруженный конфликт и его последствия остаются основным барьером для активного развития рынка в отдельных регионах;
- повышение нормативной оценки: государство постепенно увеличивает нормативную денежную оценку земли, что напрямую влияет на ее рыночную стоимость;
- инфляция: постоянное обесценивание гривни способствует повышению номинальных цен, даже если реальная стоимость актива остается неизменной;
- рост спроса: земля остается одним из наиболее стабильных и защищенных активов, что привлекает внимание не только украинских фермеров, но и иностранных инвесторов.
Динамика цен в 2024 году
- средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в начале года составила 45229 гривен;
- самый высокий показатель был зафиксирован в октябре – 52 422 гривен за гектар;
- в ноябре цена несколько снизилась до 49 908 гривен, что связано с сезонными колебаниями.
По данным аналитиков, в течение года стоимость земли выросла почти на 4 700 гривен за гектар, демонстрируя общую тенденцию к удорожанию. Где земля самая дешевая:
- Запорожская область – 27 944 грн/га;
- Сумская область – 31 624 грн/га;
- Николаевская область – 32 069 грн/га.
Региональные отличия объясняются плодородием почв, развитостью инфраструктуры и спросом в конкретных областях. Где земля самая дорогая:
- Ивано-Франковская область – 149 724 грн/га;
- Киевская область – 90 758 грн/га;
- Львовская область – 78 516 грн/га.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, уплата земельного налога обязательна для большинства граждан, но определенные категории, в частности пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи, имеют право на льготы. Увольнение также распространяется на земельные участки в определенных пределах или с особыми условиями, такими как временная оккупация или опасность загрязнения.
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