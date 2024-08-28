В Украине перепишут цены на популярный овощ: какие причины и сколько теперь будет стоить

В августе цена на огурцы на оптовых рынках достигла 50 грн/кг из-за жары, но снизилась на 13,6% благодаря стабилизации предложения. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от погодных условий, однако в магазинах цена сейчас варьируется от 70 до 80 грн/кг.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. В середине августа на оптовом рынке "Шувар" во Львове цена на огурцы достигла пиковой отметки в 50 гривен за килограмм.

Основной причиной такого роста стоимости стала жара, негативно повлиявшая на урожайность огурцов. "Резкий рост цен на огурцы, фигурировавший в медиа, связан с тем, что на рынке наблюдался временный дефицит из-за снижения урожайности в условиях жаркой погоды", - отметила Попович.

Однако после пикового подъема цены на огурцы начали постепенно снижаться. Уже в конце августа средняя стоимость огурцов составила 43,2 гривны за килограмм, что на 13,6% меньше по сравнению с пиковыми значениями. Причиной такого понижения стала стабилизация предложения, когда на рынок начали поступать новые партии продукции.

На динамику цен на огурцы влияет несколько факторов:

погодные условия: жара, ливни, заморозки и другие погодные аномалии могут оказать существенное влияние на урожайность, а следовательно, и на предложение продукции на рынке. сезонность: летний период обычно характеризуется большим объемом урожая, что способствует снижению цен. Однако в случае неблагоприятных погодных условий, как это произошло в августе, цены могут внезапно подняться. стабильность поставок: наличие регулярных поставок от фермеров и аграрных предприятий позволяет удерживать цены на стабильном уровне, тогда как перебои в поставках могут привести к скачкам цен.

Цены на огурцы в супермаркетах

Между тем, розничные цены в торговых сетях держатся в верхней границе заявленной производителями стоимости. Согласно данным " Минфина ", средняя стоимость огурцов, в зависимости от сорта, такова:

долгоплодные – 84,99 грн/кг;

гладкие – 87,39 грн/кг;

колющие – 79,90.

В целом, тенденция на снижение стоимости огурцов в супермаркетах пока не наблюдается. В крупнейших сетях супермаркетов цены на огурцы следующие:

Cильпо – 80,36 грн/кг;

Фора – 74,90 грн/кг;

METRO – 64,90 грн/кг;

Varus – 79,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году в Украине ожидается значительный рост цен на гречку из-за сокращения посевных площадей почти вдвое, что вызвано падением цен ниже себестоимости зерна. Это привело к уменьшению предложения на рынке, что вызовет удорожание продукта.

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