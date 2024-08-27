Цена на популярный продукт в Украине может значительно возрасти: какие причины и какую стоимость ожидать

В 2024 году в Украине ожидается значительный рост цен на гречку из-за сокращения посевных площадей почти вдвое, что вызвано падением цен ниже себестоимости зерна. Это привело к уменьшению предложения на рынке, что вызовет удорожание продукта.

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Об этом рассказал глава Международной ассоциации научных учреждений, производителей, переработчиков гречки и уникальных продуктов Николай Малиенко в эфире Киев24. Одной из главных причин удорожания стало значительное сокращение посевных площадей.

В 2023 году под гречку было отведено 140 тысяч гектаров земли, однако в 2024 году эта цифра снизилась примерно до 90 тысяч гектаров. Причина такого сокращения состоит в том, что цены на гречку в Украине упали ниже себестоимости производства зерна.

Это привело к тому, что фермеры неохотно сеяли гречку, потому что это стало невыгодным. Вместо того чтобы получать прибыль, производители сталкивались с убытками, что заставило их уменьшить площади под эту культуру. " Никто не хочет сеять себе в убыток ", – отметил Малиенко. Это объясняет резкое сокращение посевных площадей этого года.

Сокращение посевных площадей привело к понижению предложения гречки на рынке, что, в свою очередь, вызывает рост цен. Меньшее количество доступного продукта на рынке означает, что его стоимость будет расти, особенно на фоне стабильного или растущего спроса.

Украинцы, привыкшие к доступной гречихе, могут обнаружить, что ее стоимость значительно увеличилась. Это может повлиять на покупательную способность потребителей, особенно для тех, для кого гречка является основной частью рациона.

Цены на гречку в супермаркетах

Согласно данным мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 26 августа в супермаркетах гречка в среднем стоит 28,49 гривен за килограмм. В отдельных сетях ее продают по:

Сильпо – 23,99 грн/кг;

Auchan – 35,80 грн;

АТБ – 25,90 грн;

Varus – 22,90 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко подорожала голубика. Так, на одном из крупнейших оптовых рынков страны в середине августа эта ягода стоила в среднем 95 грн/кг, тогда как на прошлой неделе (истек 25 августа) цены выросли до 135 грн/кг. То есть на 42%.

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