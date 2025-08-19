В Украине перепишут цены на новые квартиры: почему и как вырастет стоимость

В Украине осенью цены на первичном рынке жилья могут вырасти на 3-5% в гривне. Более существенный рост ожидает только на концептуальные и курортные ЖК. Сейчас больше всего покупают квартиры в многофункциональных ЖК, апарт-отелях и "курортных" комплексах на западе страны и в Киеве.

Об этом OBOZ.UA рассказал основатель компании Kovcheg Developer Виктор Козачок. Фактическим индикатором стала стоимость строительно-монтажных работ, которая уже выросла на 12–17% в гривне .

В первом полугодии 2025 года новостройки подорожали в большинстве областей на 1-14%, а в рекреационных зонах западных регионов и на побережье Черного моря – даже более 15%. В то же время рынок быстро меняет стратегии, когда по завышенным ценам квартиры не покупают, девелоперы запускают акции, предлагают скидки и рассрочку с минимальными процентами.

Несмотря на войну, спрос сохраняется в Киеве, столичном регионе и на западе Украины. Именно здесь рынок еще далек от ценового "потолка". За последние 5-7 лет выросла доля комплексных, концептуальных проектов – с 2-3% до 5-7%. Это жилые комплексы нового поколения, которые объединяют функции проживания, работы и отдыха в одном пространстве.

Все больше покупателей готовы платить на 15-20 тыс. грн/м² больше за качественное строительство, энергосберегающие технологии, продуманные планировки, безопасные укрытия, полноценную инфраструктуру и курортное окружение. Особой популярностью пользуются:

многофункциональные комплексы формата live-work-play;

вертикальные "курортные" ЖК с собственной рекреационной инфраструктурой;

апарт-отели в туристических и приморских зонах.

В 2025 году на рынке начали появляться даже "гибридные" проекты, которые сочетают классическое жилье с гостиничным сервисом. Покупатели становятся юридическими владельцами квартир, но получают доступ к уровню обслуживания, присущему отелям.

Самым большим сдерживающим фактором для инвесторов остается война. Невозможно предсказать ни срок ее завершения, ни состояние экономики в 2026 году, поэтому покупатели осторожно принимают решения. Однако резких скачков цен в ближайшие месяцы эксперты не прогнозируют.

Рост, по оценкам девелоперов, составит 3-5% в гривневом эквиваленте, и коснется прежде всего проектов с высоким спросом и современным форматом. При этом стоит учитывать, что отдельные концептуальные комплексы за время от начала строительства до сдачи могут демонстрировать прирост стоимости на 35-40%, тогда как стандартные ЖК, начатые несколько лет назад, постепенно теряют конкурентоспособность.

