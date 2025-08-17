В одном из городов Украины цены на аренду бьют рекорды: сколько стоит и каковы причины роста

В Черновцах август традиционно приносит всплеск спроса на аренду квартир, что приводит к дефициту вариантов и резкому росту цен. Однокомнатные квартиры стартуют от 8 тыс. грн, двухкомнатные – от 10 тыс., а сезонные колебания могут поднять аренду еще на несколько тысяч всего за неделю.

Об этом рассказал сертифицированный риелтор Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Евгений Мензак. Ежегодно летом Черновцы становятся магнитом для студентов из разных регионов, которые ищут себе жилье вблизи университетов .

В августе этот процесс особенно ощутим: сотни абитуриентов одновременно пытаются найти квартиру, создавая сезонный "бум" на аренду. По словам Мензака, количество предложений в городе ограничено. В результате появляется ощущение, что квартир не хватает, а те варианты, которые остаются, сдаются по повышенной цене.

Сколько стоит аренда в Черновцах

Ценники на съемное жилье выросли на 10-15%, что для Черновцов является существенным скачком. Средние цены выглядят так:

однокомнатная квартира – от 8 000 грн/месяц;

– от 8 000 грн/месяц; двухкомнатная – от 10 000 грн;

– от 10 000 грн; трехкомнатная – от 12–13 тыс. грн.

Особенно популярны квартиры в центре, в частности вблизи Черновицкого национального университета и на проспекте Независимости. Также в спросе жилье возле улицы Небесной Сотни.

Риелторы предупреждают, что аренда двухкомнатной квартиры, которая сегодня стоит 10-12 тысяч гривен, уже через неделю может подскочить до 15-16 тысяч. Все зависит от спроса и локации.

Как снимают студенты

Студенты традиционно объединяются в компании и снимают двух- или трехкомнатные квартиры, чтобы разделить расходы. Для них главное – количество комнат и удобное расположение, а не новый ремонт. В среднем одна комната для студента обходится в 4-5 тысяч гривен в месяц. Это выгоднее, чем платить самостоятельно за однокомнатную квартиру.

Почему аренда растет именно сейчас

Фактор сезонности в Черновцах ощущается ежегодно. В августе арендодатели поднимают цены минимум на 800–1500 грн. Объясняется это просто, когда спрос превышает предложение, владельцы жилья могут позволить себе диктовать условия. "Каждый год в этот период снимать становится дороже. Иногда цена может измениться буквально за несколько дней", – подчеркивает Мензак.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине самое дешевое жилье сейчас можно приобрести в Краматорске и Полтаве, где средняя стоимость квадратного метра составляет около 480–500 долларов. Такая ситуация обусловлена военными рисками, сниженным спросом и ограниченным количеством сделок на рынке.

