В Украине переписали условия работы для многих работников: что изменилось

В Украине запретили увольнять работников за прогулы без уважительной причины. Впрочем, это касается только жителей населенных пунктов в зоне активных боевых действий.

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Как пояснили в Управлении инспекционной деятельности в Винницкой области, соответствующее правило регламентируется изменениями в Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", которые вступили в силу 14 июня. Изменения касаются обмена информацией и приостановления действия трудового договора.

В частности, введенные изменения усилят защиту работников в зоне боевых действий. Теперь, если они не выйдут на работу, их нельзя будет уволить за прогул, согласно пункту 4 статьи 40 КЗоТ, без уважительной причины. Но время такого прогула не будет оплачено или зачислено в стаж, то есть оно не даст право на основной ежегодный отпуск.

Кроме того, работник и работодатель должны безотлагательно сообщать друг другу об изменении контактных данных (номера телефона, адреса или email) (в срок не более 10 календарных дней. А если связь потеряна, достаточно обратиться по последним известным контактам, поэтому, начиная с 14 июня, 60 дней имеют:

работодатели - чтобы обновить свои контактные данные;

- чтобы обновить свои контактные данные; работники с временно оккупированных территорий или после длительного отсутствия - чтобы сообщить работодателю, как с ними связаться.

Также введенные изменения предусматривают возможность приостановления трудового договора по инициативе одной из сторон. Оно может длиться до 90 календарных дней, но по соглашению сторон может быть продлено - не дольше, чем до дня прекращения или отмены военного положения. О возобновлении работы работодатель должен сообщить работникам не менее чем за 14 дней до возобновления действия трудового договора.

Новые условия для работников с детьми-школьниками

В апреле президент Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий создание благоприятных условий работы для родителей, чьи дети учатся дистанционно в учреждениях общего среднего образования. Закон позволяет одному из родителей ребенка в возрасте до 14 лет, который учится в учреждении общего среднего образования по дистанционной форме, по согласованию со своим работодателем работать на условиях надомной работы.

Такую необходимость объяснили тем, что из-за войны часть заведений общего среднего образования вынуждена находиться на смешанной форме обучения (очно-дистанционной). А это создает трудности для родителей в случае их пребывания на работе во время дистанционного обучения ребенка.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине приняли закон, который обязывает органы власти трудоустраивать лиц с инвалидностью на уровне с частным сектором. Работодателям предлагают выбор: создавать рабочие места или платить целевой взнос для поддержки трудоустройства таких лиц.

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