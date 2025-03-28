В Украине хотят переписать условия работы для многих работников: что предлагают изменить

Родителям детей-школьников в Украине (точнее только одному из супругов) разрешат работать надомно, если их ребенок учится дистанционно. Но для этого потребуется согласование с работодателем.

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Соответствующая норма прописана в законопроекте №10164-1 авторства председательницы комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой ("Слуга народа"). 27 марта законопроект приняли во втором чтении голосами 295 нардепов (результаты поименного голосования – ниже на странице).

Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины. Он направлен на:

создание благоприятных условий для родителей, чьи дети учатся дистанционно в учреждениях общего среднего образования;

в учреждениях общего среднего образования; обеспечения правовой определенности в случае необходимости работодателя направить надомных или дистанционных работников в командировку, если такая возможность предусмотрена трудовым договором о надомной или дистанционной работе.

В пояснительной записке отмечается, что из-за войны часть учреждений общего среднего образования вынуждены находиться на смешанной форме обучения (очно-дистанционной), что создает трудности для родителей, в случае их одновременного пребывания на работе во время дистанционного обучения ребенка. Но принятие проекта закона позволяет одному из родителей ребенка в возрасте до 14 лет, обучающемуся в учреждении общего среднего образования по дистанционной форме, по согласованию со своим работодателем работать на условиях надомной работы.

Кроме того, в случае необходимости направления такого работника в служебную командировку, его обязывают сообщить работодателю о своем местонахождении любым удобным способом (в том числе и посредством информационно-коммуникационных технологий). Но особенности направления таких работников в служебную командировку устанавливаются трудовым договором.

Законопроект 10164−1: результаты голосования поименно

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине был принят закон, обязывающий органы власти трудоустраивать лиц с инвалидностью на уровне с частным сектором. Работодателям предлагают выбор: создавать рабочие места или платить целевой взнос для поддержки трудоустройства таких лиц.

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