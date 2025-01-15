Украинцам обновят правила трудоустройства: за что проголосовали нардепы

В Украине принят закон, обязывающий органы власти трудоустраивать лиц с инвалидностью на уровне частного сектора. Работодателям предлагают выбор: создавать рабочие места или платить целевой взнос для поддержки трудоустройства таких лиц.

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Об этом говорится в законопроекте №5344-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав лиц с инвалидностью на труд", принятый Верховной Радой Украины 15 января 2025 года. Документ поддержали в целом 228 народных депутатов.

Закон предусматривает несколько ключевых нововведений, призванных увеличить количество рабочих мест для лиц с инвалидностью, создать условия для их адаптации на рабочем месте и расширить возможности социального предпринимательства. Согласно новым правилам, все работодатели – как частные, так и публичные – должны обеспечить определенный процент рабочих мест для лиц с инвалидностью:

1 рабочее место для компаний, где работает от 8 до 25 человек;

4% от общего количества рабочих мест для предприятий с количеством работников более 25 человек;

от общего количества рабочих мест для предприятий с количеством работников более 25 человек; 2% для предприятий, занимающихся реабилитацией, обучением или уходом за людьми с инвалидностью.

Если работодатель не имеет возможности создать рабочие места для лиц с инвалидностью (например, из-за высокого уровня производственных рисков или специфики деятельности), он может уплатить целевой взнос в специальный фонд. Собранные средства будут направлены на финансирование программ поддержки и трудоустройства людей с инвалидностью, а также на обустройство рабочих мест с учетом их потребностей. Законом предусмотрен комплекс мер, направленных на поощрение работодателей к созданию рабочих мест для лиц с инвалидностью:

компенсация затрат на обустройство рабочих мест: работодатели смогут получать государственную поддержку для создания так называемых "умных" рабочих мест, адаптированных к физическим возможностям работников;

работодатели смогут получать государственную поддержку для создания так называемых "умных" рабочих мест, адаптированных к физическим возможностям работников; социальное сопровождение на рабочем месте: люди с инвалидностью смогут получать услуги социального сопровождения, в том числе с помощью персональных ассистентов и переводчиков жестового языка;

люди с инвалидностью смогут получать услуги социального сопровождения, в том числе с помощью персональных ассистентов и переводчиков жестового языка; профессиональная адаптация: закон стимулирует привлечение частных агентств по трудоустройству людей с инвалидностью, а также финансирование их обучения и переподготовки.

Новый закон открывает дополнительные возможности для развития социального предпринимательства. В частности, компенсации и льготы могут получать не только предприятия, учрежденные общественными организациями лиц с инвалидностью, но и любые компании, выполняющие установленные квоты на трудоустройство таких лиц.

Также предусмотрена возможность уменьшения целевого взноса путем закупки товаров и услуг у предприятий, создающих рабочие места для людей с инвалидностью. Планируется, что после вступления этого закона в силу значительно возрастет уровень занятости среди лиц с инвалидностью. Согласно европейской практике, более 50% людей с инвалидностью в странах ЕС трудоустроены.

В Украине же этот показатель пока составляет около 16%. Принятый закон должен приблизить Украину к европейским стандартам в сфере инклюзии.

Кроме того, новые нормы позволят людям с инвалидностью получить работу не только в частных компаниях, но и в государственных структурах, что повысит их социальную интеграцию и экономическую самостоятельность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине количество вакансий в декабре 2024 года уменьшилось на 19%, однако спрос на работников в сфере "Охрана, безопасность" вырос благодаря вакансиям от Сил обороны. Больше всего ищут специалистов в таких отраслях: транспорт, телекоммуникации, медицина, производство и продажи.

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