В Украине переписали цены на ряд важных продуктов: стало известно, что больше всего подорожало и подешевело

С начала 2024 года в Украине активно растут цены на овощи. Так, подорожал лук – на 11,7% – до 16,9 грн/кг, картофель – на 41,8% – до 21,5 грн/кг.

В свою очередь свекла подорожала на 40,7% – до 16,1 грн/кг, капуста – на 27,9% до 14,3 грн/кг, морковь – на 26,2% до 14,4 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

При этом некоторые продукты подешевели. Например, в первый месяц года средние цены на крупу гречневую упали на 5,2% до 28,9 грн/кг.

Также подешевели яйца – на 9,2% – до 51 грн/кг. Снизилась стоимость и свинины – на 4,6% – до 184,7 грн/кг.

Сахар незначительно подешевел – с 33,3 до 32,2 грн/кг (3,2%), а сало и яблоки подорожали – на 0,4% и 7,6% соответственно (до 174,3 грн/кг и 22, 1 грн/кг).

Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало прогнозирует дальнейший рост цен на овощи, в частности борщового набора. Речь идет о капусте, моркови, картофеле, свекле и луке.

Эксперт пояснила, что ситуация с перевозчиками на польско-украинской границе затронула внутренний продовольственный рынок. Несмотря на то, что Украина вырастила достаточно зерна, овощей и имеет необходимые мощности для выпуска продуктов, ценники начали шататься еще в ноябре.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, за год – с января-2023 по январь-2024 – в Украине подешевел сразу ряд важных продуктов. Больше всего – яйца, цены на которые снизились на 18,7%.

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