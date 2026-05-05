В Украине переписали цены на "молочку": сколько теперь стоят популярные продукты

В Украине за последний месяц определенные молочные продукты подешевели, в том числе молоко, сметана, йогурты, сливочное масло и некоторые виды сыров. Повышение цен сдерживают низкий спрос на молочные продукты на внутреннем рынке в условиях снижения покупательной способности населения. Однако цены на молочные продукты, которые экспортируются, могут вырасти из-за подорожания топлива и удобрений.

Молокоперерабатывающие предприятия стимулируют продажи на внутреннем рынке путем проведения акций и скидок на свою продукцию в супермаркетах. Но повышать цены на готовую продукцию внутри Украины рискованно из-за падения спроса и высоких текущих цен, сообщает Ассоциация производителей молока (АПМ) Украины.

Там обратили внимание, что Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду предполагает рост цен на 8-10% на продукты питания в Украине. Объясняет он это тем, что производители закладывают расходы на топливо и удобрения в конечную стоимость продукции.

Цены на дизельное топливо и удобрения выросли в результате войны Израиля и США против Ирана. Конфликт привел к перебоям с поставками нефти, карбамида и аммиака на мировой рынок и вызвал рост цен на энергоносители.

Улучшить сбыт молочных продуктов отечественного производства внутри страны должна поддержка Правительства. В частности существуют законодательные инициативы о противодействии нечестным торговым практикам и внедрение защитных мер от растущего импорта молочных продуктов.

Аналитики Ассоциации производителей молока приводят динамику цен на некоторые товары на внутреннем украинском рынке:

Молоко пастеризованное (до 2,6%, в пленке)

Средняя цена: 47,75 грн/кг.

Динамика: -2,3% за месяц, +1,4% за год.

Диапазон цен: от 41,99 грн ("Адалис") до 56,94 грн ("Яготинское").

Молоко пастеризованное (до 2,6%, пластиковая бутылка)

Средняя цена: 65,70 грн/кг.

Динамика: -1,7% за месяц, +5% за год.

Диапазон цен: от 51,61 грн ("Метро") до 72,64 грн ("Галичина").

Кефир (2,5%, пленка)

Средняя цена: 61,20 грн/кг.

Динамика: +4,6% за месяц, +12% за год.

Диапазон цен: от 46,56 грн ("Ашан") до 62,98 грн ("Галичина").

Кефир (2,5%, пластиковая бутылка)

Средняя цена: 79,21 грн/кг.

Динамика: +1,4% за месяц, +5% за год.

Диапазон цен: от 68,85 грн ("Радимо") до 80,69 грн ("Молокия").

Сметана (15%, стакан)

Средняя цена: 189,51 грн/кг.

Динамика: -0,6% за месяц, +1% за год.

Диапазон цен: от 142,67 грн ("Ашан") до 229,88 грн ("Organic Milk").

Сметана (15%, пленка)

Средняя цена: 151,41 грн/кг.

Динамика: -0,17% за месяц, +7% за год.

Диапазон цен: от 128,86 грн ("Кагма") до 171,99 грн ("Яготинское").

Йогурт питьевой (1,6–2,8%, пластиковая бутылка)

Средняя цена: 121,78 грн/кг.

Динамика: -2,06% за месяц, +6% за год.

Диапазон цен: от 111,60 грн ("Мукко") до 135,60 грн ("Молокия").

Сыр кисломолочный (9%)

Средняя цена: 292,70 грн/кг.

Динамика: +0,1% за месяц, +4% за год.

Диапазон цен: от 239,71 грн ("Ашан") до 284,84 грн ("Яготинский").

Сливочное масло (72,5–73%)

Средняя цена: 577,31 грн/кг.

Динамика: -1,4% за месяц, +1% за год.

Диапазон цен: от 477,22 грн ("Ашан") до 722,06 грн ("Ферма").

Сыр Украинский (50%)

Средняя цена: 609,93 грн/кг.

Динамика: +0,2% за месяц, +11% за год.

Диапазон цен: от 342,05 грн (весовой) до 606,15 грн ("Шостка").

Моцарелла (45%)

Средняя отечественная цена: 545,06 грн/кг.

Динамика: -3,5% за месяц, -6% за год.

Диапазон цен: от 349,00 грн ("Зеленая Ферма") до 524,00 грн ("Lel'").

Импорт (ARO): 649,00 грн/кг (на 19% дороже украинской).

По мнению аналитиков АПМ нужно противодействие серому импорту молочных продуктов в Украину. Для гуманитарных наборов и других государственных целей предлагается закупать продовольствие исключительно у отечественных производителей.

Ранее ОБОЗ писал о том, что в Украине рынок сливочного масла остается нестабильным. После короткого подорожания цены у производителей снова пошли вниз из-за переизбытка продукции и снижения объемов экспорта