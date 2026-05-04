В Украине переписали цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине существенно подешевел картофель. Ныне овощ прошлогоднего урожая на рынках продают в среднем по 5-11 грн/кг, тогда как годом ранее в это же время он стоил 13-23 грн/кг. Причина – ограниченный спрос, в том числе со стороны переработчиков.

Об этом сообщила эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева, передает AgroTimes. Отмечается, что сам же низкий спрос стал результатом:

крупных объемов производства картофеля;

мелкого размера овощей.

В то же время, отмечается, уже появившийся молодой импортный картофель не влияет на общую ситуацию. Причина – его высокая цена.

"Импортный картофель – около 90 грн/кг... Потребитель видит альтернативу по 10 грн и не готов платить в разы больше", – констатируется в материале.

Вместе с тем, акцентируется, запасы прошлогодней продукции быстро сокращаются. В связи с чем, резюмируется, уже в ближайшее время "цена может пойти вверх".

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

И в целом, этот процесс уже, похоже, стартовал. В частности, по данным "Минфина", в начале мая украинские супермаркеты продают картофель в среднем по 19,4 грн/кг. Что почти на 0,5 грн превышает среднюю цену апреля. К примеру:

в Auchan продукт стоит 15,3 грн/кг;

в Megamarket – 23,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за холодной весны массовый сбор ранних овощей в Украине задерживается, поэтому в мае – начале июня цены на капусту, кабачки и редис могут вырасти на 15-25%. Впрочем, несмотря на погодные трудности, катастрофического неурожая не прогнозируется.

