В Украине резко изменилась цена на популярный продукт: что происходит

В Украине резко снижаются цены на помидоры. Только за последнюю неделю стоимость снизилась на 17% (до 65-75 грн/кг).

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После новогодних праздников в Украине быстро дешевеют импортные томаты, о чем свидетельствуют данные ежедневного мониторинга проекта EastFruit. При этом аналитики проекта отмечают, что сейчас эта продукция обходится украинским потребителям все же несколько дороже, чем в первой половине января 2023 года.

За последнюю неделю цены на тепличный томат в Украине снизились в среднем на 17%. Сегодня продавцы предлагают к продаже эту продукцию по 65-75 грн/кг в зависимости от качества и объема партии. Напомним, что еще неделю назад цены на оптовые партии импортного томата на украинском рынке реализовывались по 90 грн/кг.

Стоит добавить, что сейчас цены на турецкий томат в Украине в среднем на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Вдобавок, нынешние ценники на помидоры остаются самыми высокими, как минимум, за 5 последних сезонов на внутреннем рынке Украины.

Такое резкое удешевление игроки рынка связывают с довольно заметным понижением торговой активности в данном сегменте после праздников. При этом качество нереализованной продукции, накопившейся на складах оптовых компаний, стремительно ухудшается, что заставляет продавцов постепенно снижать цены на импортный томат.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за год значительно подорожали продукты , традиционно покупаемые на новогодний стол. Больше всего подорожали мед (29%), капуста (77%) и рыба.

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