В Украине переписали цены на базовые овощи: сколько стоят и какие причины

В Украине стремительно дорожают картофель и морковь из-за сезонного спада предложения и роста спроса. В то же время помидоры и белокочанная капуста подешевели благодаря рекордному урожаю и насыщению рынка. Отмечается, что такие колебания цен отражают естественную динамику летнего аграрного сезона.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. В Украине в разгаре сезон помидоров, и это ощутимо повлияло на динамику аграрного рынка.

Количество объявлений о продаже томатов за последнюю неделю выросло вдвое, что является ярким свидетельством пикового сбора урожая. Спрос на этот овощ остается стабильным, а из-за большого предложения цена даже снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Помидор стал безоговорочным лидером продаж на торговых площадках – каждое десятое новое объявление касалось именно его.

Параллельно с этим, на рынке наблюдаются и другие важные ценовые изменения. Белокочанная капуста продолжает дешеветь, что связано со значительным урожаем и стабильным поступлением на рынок. Зато картофель снова дорожает, отражая сезонный спад предложения и повышение спроса. Цена на морковь тоже поднялась, что может быть следствием роста затрат на ее хранение и транспортировку.

Цены на сладкий перец, как и на помидоры, снизились, однако накануне нового оборота подорожали огурцы. Брокколи, цветная капуста и баклажан и дальше дешевеют, постепенно становясь более доступными для потребителей. Сахарная кукуруза также упала в цене, что делает ее одним из самых дешевых летних продуктов. В сегменте зелени зафиксировано снижение стоимости петрушки, тогда как укроп и зеленый лук наоборот подорожали, вероятно из-за неравномерного поступления урожая.

Фруктово-ягодный сектор также переживает активный период ценовых колебаний. Арбуз и дыня подорожали, сохраняя популярность среди покупателей даже по более высокой цене. Поднялись в цене голубика и ежевика, что частично объясняется сезонными колебаниями урожайности. Малина, наоборот, стала дешевле, тогда как красная смородина подорожала.

Земляника садовая и черешня появляются на прилавках все реже, что делает их дороже – дефицит естественным образом влияет на стоимость. На рынке слив и нектаринов продолжается ценовое пике, ведь предложение превышает спрос. Ранние сорта яблок продолжают дешеветь, а вот груши наоборот дорожают.

Виноград, несмотря на рост объемов поставок, дешевеет, ведь конкуренция среди продавцов давит на цены. Импортный сегмент тоже реагирует на сезонные изменения – в частности, апельсины стали дешевле, хотя большинство других импортных фруктов пока сохраняют стабильную стоимость.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во всем мире в 2025 году стремительно растут цены на мясо и растительные масла, тогда как молочные продукты и сахар немного дешевеют. В Украине это приведет к подорожанию масла и мяса на внутреннем рынке, что создаст дополнительное давление на потребителей и аграрный сектор страны.

