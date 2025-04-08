В Украине переписали цены на субаренду государственной земли: где за гектар платят больше всего

В Украине самая высокая стоимость субаренды государственной земли зафиксирована в Ивано-Франковской области – почти 48 тысяч гривен за гектар. Ключевыми факторами стали ограниченное предложение и высокий спрос, стимулирующий рост цен.

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Об этом сообщает "Земельный банк". По итогам полугодовой работы был обнародован рейтинг областей Украины, где субаренда государственной земли оказалась самой дорогой.

Эти данные показывают, как спрос, конкуренция и размер предлагаемых участков оказывают влияние на формирование стоимости аренды сельскохозяйственных земель. Субаренда – это передача арендатором земельного участка или его части в пользование третьему лицу на определенный срок без изменения целевого назначения.

Это возможно, если такая возможность предусмотрена договором аренды или по письменному согласию арендодателя. Условия субаренды не могут противоречить основному договору аренды, а срок субаренды не должен превышать срок аренды. При прекращении договора аренды договор субаренды также теряет силу. Право субаренды подлежит государственной регистрации. Самая высокая средняя цена за гектар зафиксирована в следующих регионах:

Ивано-Франковская область – 47 559 грн/га;

– 47 559 грн/га; Полтавская область – 41 012 грн/га;

– 41 012 грн/га; Кировоградская область – 39 548 грн/га;

– 39 548 грн/га; Черкасская область – 39 467 грн/га;

– 39 467 грн/га; Винницкая область – 39 268 грн/га.

Показательно то, что в Ивано-Франковской области, где цена самая высокая, было выставлено только три участка. Ограниченное предложение и высокий спрос автоматически привели к росту цены до рекордного уровня. В то же время в Винницкой области на один аукцион приходилось в среднем 22 участника, что свидетельствует о жесткой конкуренции. В Кировоградской и Полтавской — по 14. Это доказывает, что именно конкуренция является двигателем ценовой динамики на земельном рынке.

Самая низкая стоимость зафиксирована в Закарпатье – 3 496 грн/га. Основная причина – низкий уровень конкуренции и ограниченный интерес к участию в аукционах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине подешевела земля сельхозназначения. В марте 2025 года средняя стоимость гектара составила 54 141 грн, что почти на 3 600 грн ниже стоимости февраля.

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