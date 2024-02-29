"Укрпочта" изменила условия новой бесплатной услуги: кто теперь может воспользоваться
Государственный почтовый оператор "Укрпочта" расширил действие программы "Укрпочта. Аптека" по бесплатной доставке лекарств в деоккупированные и прифронтовые территории. Теперь она действует также в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также на всей территории Сумской.
Об этом сообщили в самой компании. Ранее же лекарства начали бесплатно доставлять в Донецкой области и приграничных районах Сумщины.
"Уже через несколько дней после запуска пилотного проекта мы начали получать обращения из других прифронтовых областей страны, где тоже есть проблемы с доступом к основным лекарственным средствам. Мы протестировали процессы и приняли решение масштабировать пилотный проект", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: компания уже начала принимать первые заказы. А также доставлять их клиентам.
Как заказать лекарства на "Укрпочте"
- Позвонить по телефону 0 800 300 54.
- Для связи со специалистом следовать подсказкам в голосовом меню.
- Заказ будет упакован и выслан бесплатно "Укрпочтой Экспресс".
- Отследить отправку можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бот в мессенджерах.
- При получении посылки нужно осуществить осмотр заказа.
Заказать можно около 10 тысяч наименований лекарственных средств безрецептурной группы. Также будут отпускаться медикаменты по программе "Доступные лекарства" (безвозмездно или с небольшой доплатой).
Как получить лекарства
Сформированный заказ будет направлен клиенту в ближайшее отделение по услуге "Укрпочта Экспресс". Как только посылка будет готова к выдаче, заказчик получит SMS-сообщение. При получении посылку можно будет осмотреть на правильность укомплектования заказа.
Срок доставки –до трех дней между областными центрами. При этом день отправление не учитывается.
Срок хранения заказа в отделении – 7 календарных дней.
Как сообщал OBOZ.UA, "Укрпочта" переходит на полностью автоматизированную сортировку посылок. Это позволит обрабатывать по пять посылок в секунду и около 400 тыс. в день на одном терминале, в результате вместе с обновлением логистики почта сможет осуществлять доставку по Украине в течение суток.
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