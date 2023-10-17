В Украине переписали курс доллара: какие цены выставили банки и НБУ

Курс доллара в Украине 17 октября изменился разнонаправленно. Официальная стоимость американской валюты в очередной раз снизилась – до 36,33 грн (на 3 коп.). А вот наличный доллар в банках немного прибавил – 4 копейки в продаже, составив 37,6/38,2 грн (покупка/продажа).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) и профильного портала. За неделю, с прошлого вторника, наличный доллар в банках не изменился в цене.

Традиционно, в разных банках цены на наличную валюту существенно различаются. Так, 17 октября среди крупнейших банков продает доллары дешевле всего государственный ПриватБанк (по 37,85 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагают в "Креди Агриколь" (38,5 грн).

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Покупает доллары по самой низкой цене ОТП и Универсал Банк (по 37 грн). А выгоднее всего продавать валюту 17 октября в "Креди Агриколь" и ПУМБ (по 37,7 грн за долл.).

На черном рынке доллар стоит заметно дороже. Американскую валюту "с рук" 17 октября предлагают по цене 38,05/38,15 грн (покупка/продажа).

Что будет с курсом доллара: прогноз на ближайшие дни

В Украине, по расчетам банкиров, до 22 октября может произойти небольшой рост стоимости доллара. Однако отмена фиксированного курса не стала шоком для рынка, а потому резких колебаний не ожидается.

"Свободный" курс на межбанке будет диктовать условия для наличного рынка. Мы предполагаем, что в течение 16-22 октября коридор допустимых колебаний будет в пределах 37,5-38,5 грн/доллар", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторую неделю октября НБУ впервые после отмены фиксированного курса доллара вернул объем валютных интервенций на межбанке к привычным значениям. Это свидетельствует о полной нормализации ситуации на валютном рынке, т.к. после отмены фиксированного курса НБУ продавал рекордное количество американской валюты, чтобы не допустить резких колебаний.

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