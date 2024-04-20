В Украине переписали курс доллара: что произошло

В Украине курс доллара достиг отметки 39,78 грн (за неделю цена выросла на 60 копеек). На стоимость валюты повлияют как внутренние факторы (рост спроса на валюту у отдельных крупных импортеров для закупки топлива, комплектующих для энергосистем, учитывая регулярные обстрелы РФ энергогенерации Украины и т.д.), так и внешние.

Как пишет издание "Минфин", среди внешних факторов – скачки пары евро/доллар на внешних площадках, учитывая обострение военной ситуации Израиль-Иран, и в силу опубликования большого количества разнонаправленных экономических новостей по Евросоюзу и Штатам.

В результате пара евро/доллар вновь вошла в период определенных новых валютных ралли с малопредсказуемым результатом, особенно в период атаки Израиля на иранские военные объекты в конце недели, что непосредственно повлияло и на поведение курса евро по отношению к гривне.

В условиях роста котировок безналичной валюты активизировался в игре "на повышение" и наличный рынок. Уже к середине недели и еще более активно к ее концу обменники финкомпаний и банки начали пытаться массово тестировать уровень продажи доллара на уровне психологического порога 40 гривен за доллар и выше. А в пятницу они начали задирать котировки еще более агрессивно.

Ажиотажа в обменниках нет, но давление на курс все же ощущается. Чем и спешат воспользоваться как банки, так и держатели сетей обменников финкомпаний.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем украинский бизнес ожидает незначительную девальвацию гривни в следующие 12 месяцев. По опросу НБУ бизнес считает, что в течение следующего года курс нацвалюты к доллару просядет до 40,44 грн. Что, впрочем, позитивнее прогнозов МВФ и Кабмина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!